George RR Martin n’a pas encore joué Elden Ring pour ne pas retarder Les Vents d’hiver, son sixième roman

auteur acclamé George RR Martin exprimé dans une interview qu’il n’a pas joué »Anneau d’Elden »parce qu’il s’est concentré sur le sixième volet de sa série de romans »Une chanson de glace et de feu », et jouer au jeu vidéo causerait trop de décalage de »Les Vents d’Hiver », titre du sixième livre.

« Je n’ai pas joué à ‘Elden Ring’ parce que les gens semblent vouloir le livre ‘Winds of Winter' », a-t-il expliqué. « Et, malheureusement, j’ai une personnalité totalement addictive. J’ai joué à des jeux vidéo il y a longtemps, et j’ai été aspiré. Des semaines et des mois passaient, et j’étais assis là dans mon peignoir de flanelle rouge à jouer à un jeu de plus. , un jeu de plus. »

» Elden Ring » a été le dernier opus du développeur FromSoftware, avec une histoire développée par George RR Martin, tant de gens se sont demandé si l’auteur avait déjà essayé le titre pour voir ses opinions sur la façon dont son histoire a été ajoutée aux grands aspects Du jeu.

Bien qu’il n’ait pas encore joué au titre, l’auteur a parlé de son expérience dans le développement de »Elden Ring » avec l’équipe de FromSoftware, assurant que c’était très amusant et agréable de travailler avec eux.

« C’était amusant et l’équipe japonaise qui a mis en place le jeu, c’est le plus beau jeu que j’aie jamais vu et c’est vraiment incroyable. Incroyablement détaillé, et les gens qui jouent à ‘Elden Ring’ l’adorent, et je suis tellement gratifié avoir fait partie de cela », a déclaré Martin.

L’influence de »Elden Ring » a été si grande que d’autres auteurs ont parlé du titre. Même, Brandon Sanderssonconnu pour sa série de livres « Mistborn », a précédemment déclaré que FromSoftware aurait dû l’engager plutôt que Martin, car il ne joue pas aux jeux vidéo et « n’avait aucune idée » de ce qu’il fallait faire de la franchise.

Il a déclaré que sa familiarité et son amour des titres précédents du développeur auraient été mieux adaptés que l’auteur de « A Song of Ice and Fire », car Sanderson est fan de FromSoftware depuis la sortie de son jeu « King’s Field ». ‘ en 1994.

»Elden Ring » est disponible pour PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One, Xbox série X|S et PC.