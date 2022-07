George RR Martin frappe les fans « toxiques » lors de la finale de Game of Thrones

Mais maintenant, dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Martin a donné son avis sur la réponse brutale maintenant que le débat a repris une fois de plus avant le Maison du Dragon première.

« L’Internet toxique f ***** g et ces podcasts disant que la saison huit ont laissé une si mauvaise impression que les gens disent: » Oh, je ne les regarderai plus jamais « », a-t-il déclaré.

En réponse à la première bande-annonce officielle, qui a été publiée plus tôt cette semaine, l’un d’eux a écrit : « De toutes les bandes-annonces et quelques autres extraits qui ont été publiés, Maison du Dragon ça a vraiment l’air prometteur !

Un autre a déclaré: « Je ne savais pas à quel point je serais excité pour plus de #GameOfThrones après la saison 8, mais mec, je ne peux pas mentir #HouseoftheDragon a l’air et sonne si bien! »

House of the Dragon sera diffusé le 21 août sur HBO Max aux États-Unis et le 22 août sur Sky Atlantic et Now TV au Royaume-Uni.