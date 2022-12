George RR Martin ne pourrait pas être plus heureux de voir le casting de House of the Dragon être récompensé.

George RR Martin félicite le casting de House of the Dragon pour les nominations aux Golden Globes

Maison du Dragon a été officiellement renouvelé pour la saison deux quelques jours après la première d’août à HBO. La production de la saison 2 devrait commencer début 2023 et durer huit mois, explique Evan Mitchell, alias Aemond Targaryen, dans une interview avec The Face. »Nous allons tourner pendant huit mois l’année prochaine. Nous sommes dans la phase de préparation de cela en ce moment, c’est pourquoi je me suis rasé les cheveux, pour les ajustements de la perruque. »





Dans un article de blog, Une chanson de glace et de feu auteur George R.R. Martin a félicité Emma D’Arcy et la star Maison du Dragon jeté sur leurs performances extraordinaires et leur reconnaissance aux Golden Globes. Il a écrit:

»Félicitations à House of the Dragon et Emma d’Arcy pour leurs nominations aux Golden Globes, ainsi qu’à Milly Alcock, Matt Smith et l’émission pour les Critic’s Choice Award. Bien mérité. Doigts et orteils croisés pour chacun d’eux. Mais bon, quand les nominations aux Emmys sortiront, j’espère que Paddy Considine, Steve Toussaint. Olivia Cooke et Emily Carey sont également aimées. Ils étaient tous extraordinaires. »

Maison du Dragon La saison 1 est maintenant diffusée sur HBO Max.





George RR Martin dit certain Jeu des trônes Les retombées ont été « mis de côté »

Après le succès inattendu du Maison du Dragon séries à HBO, intérêt pour d’autres projets dans le Jeu des trônes l’univers est assez élevé. Cependant, l’auteur George RR Martin a déclaré que les développements en cours chez Warner Bros. Discovery ont affecté l’avenir du Jeu des trônes univers. Martin a écrit dans son article de blog :

»Plusieurs des autres successeurs (Game of Thrones) montrent que nous développons avec HBO. (Certains d’entre eux avancent plus vite que d’autres, comme c’est toujours le cas avec le développement. Aucun n’a encore été éclairé, même si nous espérons… peut-être bientôt. Quelques-uns ont été mis de côté, mais je ne serais pas d’accord pour dire qu’ils sont morts. Vous pouvez prenez quelque chose de l’étagère aussi facilement que vous pouvez le mettre sur l’étagère. Tous les changements chez HBO Max nous ont certainement impactés).

George RR Martin n’a pas précisé quels projets avaient été abandonnés et HBO a refusé de commenter. Cependant, il a été annoncé qu’au moins cinq projets dérivés sont en cours de développement à ce jour, y compris NEIGER avec Kit Harington, Le serpent de mer (alias Neuf voyages), 10 000 navires (alias Nymeria) avec Personne d’intérêt l’écrivain Amanda Segel, Dunk & Oeuf avec le showrunner Steve Conrad et deux émissions animées. Quelle que soit la distribution, les fans espèrent plus de spectacles de HBO dans le monde de Westeros et au-delà.