George RR Martin fait l’éloge de la performance de Paddy Considine dans House of the Dragon

Maison du DragonÉpisode 8, Seigneur des marées a mis fin au règne paisible de Viserys à Westeros, qui va maintenant commencer à récolter les événements menant à Dance of the Dragons. Viserys Targaryen était un personnage puissant, identique dans la lignée d’Eddard Stark de l’original A obtenu série. Même dans le huitième épisode, qui montrait que Viserys était brutalement brisé par la maladie, son fief en tant que roi des sept royaumes était toujours visible, en particulier dans la scène emblématique de la salle du trône.





Paddy Considine est très apprécié pour sa performance en tant que Viserys dans l’épisode, qui tournait autour des derniers moments du personnage avec sa famille. Et certains de ces mots reconnaissants sont venus de George RR Martin lui-même. Récemment, en discutant avec GQ britanniquePaddy Considine a révélé qu’il avait reçu une certaine appréciation de Martin concernant son interprétation de Viserys Targaryen I dans la série.

J’ai reçu un SMS qui disait simplement : « Votre Viserys est meilleur que mon Viserys. » C’était de George RR Martin. Et j’ai pensé : ça va le faire. Merci de me faire confiance.

Avec ces mots, Martin a affirmé que le jeu de Paddy incarne bien plus Viserys que ses paroles dans le roman. Feu & Sang. Viserys Targaryen était un personnage incontournable de la série. Son personnage ouvre la voie à l’avenir destructeur de la Maison du Dragon. Le manque d’attention de Viserys à la politique au sein de son conseil après la mort de sa femme conduit à un grave conflit civil qui aura un impact sur tout l’héritage de la maison Targaryen. Et dans chaque scène, Paddy Considine a réussi à refléter magnifiquement cette signification, le rendant d’autant plus digne d’éloges.





Paddy Considine considère Sian Brooke comme la clé de l’arc de Viserys

Sian Brooke a joué la femme de Viserys, la reine Aemma, dans le premier épisode de la série. Aemma est contrainte à une grossesse mortelle par Viserys, qui lui coûte la vie et celle de son fils nouveau-né. Après le décès de Viserys Maison du DragonPaddy Considine s’est rendu sur Instagram pour révéler comment Sian l’avait aidé à comprendre Viserys.

Considine pense que la mort d’Aemma est ce qui envoie Viserys dans les bras d’une mort lente. Au fil des années, il succombe à la maladie; Viserys ne pousse pas ses mestres à trouver un remède qui, selon Considine, reflète sa culpabilité d’avoir forcé Aemma à traverser une telle douleur dans ses derniers instants.

Dans la scène finale, en hommage et référence à cette pensée, Paddy improvise le passage de Viserys en prononçant les mots — « mon amour » comme il meurt. C’était un appel à Aemma de Viserys et un signe de son véritable amour pour sa première femme, dont il se souvient pour la dernière fois.

Maison du Dragon est maintenant passé au début du célèbre Danse des dragons conflit, qui semera la terreur sur Westeros et marquera la fin de l’ère des dragons. L’avant-dernier épisode s’est terminé par le signal d’une guerre imminente entre les Verts et les Noirs, alors que la lutte pour les revendications du trône engloutira la Maison Targaryen. Plusieurs personnages rencontreront des destins sombres dans les prochaines saisons de la série, qui sont sur le point de devenir bien plus brutales qu’on ne peut l’imaginer.