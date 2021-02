George RR Martin développe une nouvelle série pour HBO

L’auteur renommé George RR Martin, qui obtiendrait une renommée mondiale grâce à l’adaptation de sa saga fantastique épique sous le nom de «jeu des trônes»Sur HBO, est actuellement en développement d’une nouvelle série pour la chaîne de télévision premium.

Il s’agit de « Les routes», Une production qui sera basée sur un livre publié en 1979 par le romancier Roger Zelazny, qui se concentre sur un chemin qui traverse le temps, en comptant sur des points spécifiques par lesquels seules des personnes spéciales peuvent y accéder. Une fois sur le chemin, ces individus auraient la capacité de modifier des choses qui peuvent changer l’avenir.

Martin travaillera sur l’adaptation aux côtés du producteur exécutif et du showrunner Kalinda vazquez, qui possède une vaste expérience dans le domaine de la télévision grâce à son travail avec la série « Prison Break« Y »Nikita». L’auteur entretient une amitié avec Zelazny avant sa mort en 1995.

Par une déclaration, Martin il l’a appelé « un mentor et l’un des plus grands écrivains de science-fiction qui ait jamais existé ». «C’est un honneur de pouvoir présenter votre travail à la télévision», a-t-il commenté. «C’est pourquoi je suis tellement excité de participer à l’adaptation du roman par Roger ‘Les routes‘ pour HBO».

Nous avons un grand livre, un grand scénariste à Kalinda Vazquez et la réalisation d’un programme merveilleux et original. J’attends avec impatience un long et passionnant voyage.

Jusqu’à présent, les fans de Martin attendent la publication de « Les Vents d’Hiver« , Sixième volet de la saga qui a inspiré la série de »jeu des trônes». Au cours de l’été dernier, l’auteur a suggéré que le livre pourrait être mis en vente en 2021, car l’isolement en quarantaine aurait accéléré son rythme d’écriture.

« J’ai de mauvais jours, qui me rebutent, et de bons jours, ceux qui me réveillent, mais je suis content de la façon dont les choses se passent », commentait-il. En cas de publication prochaine, cela ne signifierait pas que la saga prendra fin, puisque le plan original de Martin comprend l’achèvement de sept livres. Le dernier d’entre eux serait nommé « un rêve de printemps».