George RR Martin affirme qu’il était «hors de la boucle» pour les saisons ultérieures de Game of Thrones

George R.R. Martinl’auteur de Une chanson de glace et de feu, est crucial pour le monde de Westeros et au-delà. Il a créé l’un des livres et des séries télévisées les plus réussis de tous les temps avec HBO Jeu des trônes. Le fournisseur de télévision et le géant du streaming recherchent depuis longtemps un spin-off digne du Trônes nom, et ils l’ont finalement trouvé avec le prochain Maison du Dragon.

Le spin-off vient directement de l’esprit de Martin, adaptant son roman historique Feu & Sang, qui a été publié en 2018, détaillant l’histoire de la famille Targaryen et la guerre civile qui a suivi. Comme l’a rapporté le New York Times, c’était toujours le spin-off que l’auteur voulait voir atteindre le public via la télévision. Miguel Sapochnik, showrunner de la série, a déclaré à la publication « il était très passionné par cette histoire particulière ».

L’auteur avait besoin d’un showrunner en qui il pouvait avoir confiance pour la série à venir et l’a trouvé avec Ryan Condal. Le couple s’est immédiatement entendu, parlant de travaux fantastiques pendant le dîner et les boissons, avec Martin disant: « Quand nous nous réunirions, nous parlerions, vous savez, comme le font deux fanboys. » Il a finalement demandé à Condal de commencer à écrire une préquelle de Targaryen, et HBO a finalement ordonné Maison du Dragon directement en série. Ainsi, Martin verra enfin son rêve se réaliser lorsque le spin-off sortira plus tard ce mois-ci, le 21 août.

George RR Martin s’est senti hors de la boucle de Jeu des trônes

L’implication de Martin dans n’importe quelle série du Trônes L’univers est essentiel, cependant, sa présence a peut-être été mise de côté lorsque la série initiale était à son point le plus crucial. A la fin de la saison 5, Jeu des trônes les créateurs DB Weiss et David Benioff avaient épuisé tout le matériel source qu’ils pouvaient, atteignant la fin du dernier livre achevé de MartinUne danse avec des dragons. Sans les romans pour les guider, les showrunners devaient collaborer fréquemment avec Martin pour définir sa vision de la série, mais cela ne s’est pas produit.

Le New York Times rapporte que Martin a été fortement impliqué dans les premières saisons de Jeu des trônes, écrire et lire des scripts, consulter sur les décisions de casting et visiter des décors. Cependant, alors que les saisons se poursuivaient et que les fans de longue date commençaient à se plaindre de l’attente prolongée de la prochaine entrée dans les romans, l’auteur a reculé. Il a fini par s’éloigner de la série en disant: « Par les saisons 5 et 6, et certainement 7 et 8, j’étais à peu près hors de la boucle. » Lorsqu’on a demandé à Martin pourquoi, il a répondu: « Je ne sais pas – Vous devez demander à Dan et David. »

Maison du Dragon bénéficiera sans aucun doute de la présence de George RR Martin et de son apport à la série. Les fans ne peuvent qu’espérer que les retombées soient à la hauteur des points forts de l’original, qui a connu certains des succès les plus importants que nous ayons connus dans une série télévisée. Maison du Dragon arrive sur HBO et HBO Max le 21 août.