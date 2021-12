George RR Martin a supplié HBO de faire 10 saisons de Game of Thrones

Peut-être que George RR Martin savait tout au long de cette fin Game of Thrones avec huit saisons allait être une mauvaise idée. Lors de sa diffusion sur HBO, Game of Thrones avait dominé comme l’une des émissions de télévision les plus populaires au monde, attirant des fans de partout à mesure que les gens s’investissaient davantage dans l’histoire à chaque saison. À la saison huit, qui serait la dernière saison de la série, Game of Thrones était plus populaire que jamais, mais la plupart de ces mêmes fans n’ont pas tardé à lancer la série au moment de la diffusion du dernier épisode.

Alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Il n’y a probablement pas de réponse unique, mais l’une des principales plaintes des fans concernant la dernière saison était qu’elle se sentait tellement pressée. Trop de détails devaient être liés pour que l’un d’entre eux ait vraiment le temps dont il avait besoin, et après des années d’accumulation intense, une grande partie de cela semblait très décevante pour les fans. Et cela pourrait être la chose même que George RR Martin craignait lorsqu’il rencontrait HBO pour faire tout ce qu’il pouvait pour s’assurer Game of Thrones eu suffisamment de temps pour jouer correctement sur HBO, l’auteur du livre original espérant voir 10 saisons avec 100 épisodes au total.

La révélation vient du nouveau livre Tinderbox : La poursuite impitoyable des nouvelles frontières de HBO par James Andrew Miller. Dans le livre, l’agent de Martin, Paul Haas, a déclaré : « George s’envolerait pour New York pour déjeuner avec [former HBO CEO Richard Plepler], le supplier de faire dix saisons de dix épisodes parce qu’il y avait assez de matériel pour ça et lui dire que ce serait une expérience plus satisfaisante et plus divertissante. »

De nombreux fans pourraient être d’accord, et en fin de compte, HBO aussi. Le problème n’était pas que le câbleur voulait apporter Game of Thrones à sa fin, car la série était toujours un énorme succès avec apparemment beaucoup de kilométrage restant. Les showrunners de la série David Benioff et DB Weiss étaient en fait déterminés à terminer la série avec huit saisons, insistant même pour qu’il s’agisse d’une saison raccourcie. À ce stade de la production de la série populaire, ils étaient apparemment devenus si désireux de se lancer dans différents projets, et il n’y avait vraiment aucun moyen de les convaincre de rester.

« Dan et Dave étaient fatigués, à juste titre », aurait déclaré Haas dans le livre. « Ils avaient fini et voulaient passer à autre chose, alors ils ont coupé court et les négociations sont devenues, combien de saisons pouvons-nous allonger? Parce que HBO en voulait plus. George aime Dan et Dave, mais après la saison cinq, il l’a fait commencer à s’inquiéter de la voie qu’ils suivaient parce que George sait où va l’histoire. Il a commencé à dire : ‘Vous ne suivez pas mon modèle.' »

Dans Tinderbox, George RR Martin a également ajouté à propos de la fin de la série : « J’aurais aimé qu’elle dure dix ans. Je pense que cela nous aurait donné un peu plus de temps dans les dernières saisons pour la terminer. Mais c’est peut-être simplement parce que je suis j’essaie toujours de le terminer dans ces livres ici. Je travaille sur Les Vents d’Hiver même maintenant, comme je l’ai été pendant presque une décennie. Et j’espère que j’arriverai bientôt à cette fin et que les gens pourront alors discuter de la fin qu’ils préfèrent. »

Les Vents d’Hiver n’a pas encore de date de sortie. Quant à l’univers d’action en direct de HBO, Game of Thrones se développera avec la prochaine série dérivée Maison du Dragon. Les citations ci-dessus nous viennent d’Insider.





