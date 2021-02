George RR Martin a présenté en avant-première son roman tant attendu, «  Winds of Winter  »

KARTELL set of 4 plats I.D. ISH by D'O (Winter - Melammina)

I.D.Ish by D'O est la première collection de la nouvelle réédition de la ligne Kartell à Table signée par le Chef Davide Oldani qui conjugue en clé pop forme et fonctionnalité, et où le contenant valorise le contenu pour exalter l'essence même de la nourriture. LA note caractéristique de cette collection qui