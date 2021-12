George RR Martin a été surpris par les multiples retombées de Game of Thrones de HBO

Il y a eu pas mal de commentaires faits ces dernières semaines qui ont révélé les sentiments de George RR Martin quant à la façon dont le Game of Thrones série basée sur son Une chanson de glace et de feu romans passés à la télévision. Bien qu’il semble que l’auteur ait été un peu mécontent de la tournure que la série a prise une fois qu’elle a dépassé le point de son travail publié, il semble qu’il soit également surpris d’apprendre que HBO a autant de retombées potentielles en production en même temps. .

Game of Thrones est devenue une série emblématique à partir du moment où elle a diffusé son premier épisode, mais au moment où la dernière saison s’est déroulée, un certain nombre de problèmes s’étaient présentés qui ont fait dérailler la course presque parfaite de la série jusqu’à ce point. On s’attendait toujours à ce qu’à l’époque Game of Thrones rattrapé les travaux publiés de Martin, que l’auteur aurait mis en location son avant-dernier livre de la série, mais au fur et à mesure que le temps passait et que les saisons allaient et venaient, il devint rapidement évident que la série allait surpasser la série de romans. un chemin avant que Martin ne réussisse à terminer Les Vents d’Hiver sans parler du dernier livre, Un rêve de printemps.

Même avec la dernière saison séparant les opinions des fans et des critiques, HBO n’a pas tardé à commencer à discuter de l’endroit où ils pourraient ensuite prendre la propriété intellectuelle et le choix évident allait toujours être de se plonger dans l’histoire des familles présentées dans l’émission principale. Avec Maison du Dragon arrivant l’année prochaine et nous apportant l’histoire de la famille Targaryen des siècles avant que nous ne soyons présentés à Daenerys Targaryen d’Emilia Clarke dans la série phare, il semble que George RR Martin ait été surpris de découvrir que de nombreuses autres préquelles étaient également envisagées.

Dans un extrait d’interview tiré du nouveau livre Tinderbox : La poursuite impitoyable des nouvelles frontières de HBO, Martin est cité comme disant :

« J’ai soudain découvert qu’ils avaient mis quatre préquelles en mouvement. L’idée de la Danse des dragons n’était que l’une d’entre elles. Et les trois autres étaient des idées qui venaient d’autres personnes qui, je suppose, avaient lu mes livres ou avaient certaines des documents à HBO. Ils n’aimaient pas l’idée de Dunk and Egg parce qu’ils connaissaient les nouvelles – quelqu’un là-bas les avait lues – mais c’était trop mou, mais ils ont répondu à l’idée de Danse des dragons. Cela m’a surpris, Je l’admets. Je n’en avais jamais entendu parler auparavant. Je pensais que nous irions de l’avant avec un, avec un développement, avec celui que je leur ai présenté, l’idée de la Danse des dragons. J’ai rencontré tous quatre des écrivains. Ils sont venus à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où j’habitais, et j’ai eu des réunions avec eux, discuté de leur idée, organisé des ateliers, essayé de répondre à toutes les questions et tout ça.

Alors que la préquelle de « Danse des dragons » mentionnée est ce qui est devenu Maison du Dragon, il est assez amusant de constater que le Dunk et œuf La série en est maintenant une qui semble aller de l’avant après avoir été assise dans les limbes pendant un certain temps, même si HBO ne s’y intéressait apparemment pas à l’époque. Martin étant cité ailleurs comme disant qu’il voulait plus de saisons de Game of Thrones pour raconter pleinement cette histoire, il n’est pas étonnant qu’il ait été surpris de voir HBO si désireux de sortir des séries supplémentaires alors qu’ils avaient, à ses yeux, été si prompts à mettre fin à la série principale. Nous verrons à quel point Maison du Dragon est reçu lorsque les 10 premiers épisodes de la série arrivent l’année prochaine. Cette histoire nous vient d’Insider.





