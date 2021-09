AVERTISSEMENT : CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA SAISON 3 DE L’ÉDUCATION SEXUELLE !

George Robinson, qui incarne Isaac Goodwin dans Netflix Éducation sexuelle, a riposté aux mèmes offensants selon lesquels il était un utilisateur de fauteuil roulant.

Isaac est entré dans le éducation sexuelle univers dans la saison 2, après avoir emménagé dans le parc de caravanes où vit Maeve. Isaac et Maeve sont rapidement devenus amis mais Isaac est tombé amoureux de Maeve. Alimentée par la jalousie de son amitié/romance avec Otis, Éducation sexuelle la saison 2 s’est terminée avec Isaac supprimant un message vocal qu’Otis avait laissé pour Maeve où il lui a avoué son amour pour elle.

Maeve n’ayant jamais eu la chance d’entendre la déclaration d’amour d’Otis, elle se rapproche d’Isaac dans la saison 3. Mais Isaac décide de dire à Maeve la vérité sur la suppression de la messagerie vocale afin qu’ils avancent de manière romantique.

George Robinson de Sex Education riposte aux mèmes « problématiques » en fauteuil roulant.

Les expéditeurs d’Otis et de Maeve ont manifestement détesté le scénario de la messagerie vocale et ont exprimé leurs réflexions sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, certains trolls ont ciblé George (qui est devenu tétraplégique à l’âge de 17 ans après s’être cassé le cou et s’être blessé à la moelle épinière lors d’un match de rugby à l’école) avec des mèmes cruels qui lui font référence en tant qu’utilisateur de fauteuil roulant et dépeignent Isaac poussé dans les escaliers ou mis sur Feu.

Dans une nouvelle interview, George a dénoncé les mèmes offensants et a noté à quel point ils sont nocifs pour la communauté des personnes handicapées. « Le problème, c’est que de nombreuses discussions en ligne sur Isaac ne sont souvent communiquées que par le biais de mèmes. C’est intrinsèquement problématique car c’est un support visuel très superficiel qui nous oblige à ajouter le contexte », a déclaré George à la BBC.

« J’aime supposer que la raison pour laquelle la plupart des gens détestent Isaac n’est pas à cause de son fauteuil roulant, mais parce qu’il n’est pas nécessairement sympathique. Cependant, la seule façon dont les mèmes peuvent communiquer cela est présenté physiquement, à travers le fauteuil roulant. »

Il a ajouté: « Cela ne rend pas les choses correctes du tout. Cela montre qu’il reste encore un long chemin à parcourir en termes de présentation de ces problèmes et de la façon dont les gens parlent du handicap. Ce n’est pas le cas. »

Parler tôt Vous n’aimerez peut-être pas Isaac de #Éducation sexuelle mais si vous plaisantez sur le fait de le blesser en le faisant basculer hors de son fauteuil roulant, ce n’est PAS OK Ces blagues peuvent déclencher un traumatisme intense pour nous, utilisateurs de fauteuils roulants. De plus, c’est abusif et capacitiste. Déjà vu les mèmes… – Ginny & Tonic (@GinnyAndT) 17 septembre 2021

Bien que George ait été soumis à des commentaires cruels en ligne, il aime toujours que son personnage soit si controversé et pense que son rôle est important pour briser les tabous au sein de la communauté des personnes handicapées. « Les commentaires que j’ai reçus de la communauté des personnes handicapées sont que c’est vraiment rafraîchissant de voir quelqu’un qui est si à l’aise avec lui-même et qui ne remet pas en question son existence », a déclaré George.

Il a poursuivi: « J’espère qu’à travers Isaac, les gens verront comment traiter une personne handicapée comme s’ils traitaient n’importe qui d’autre, indépendamment de cela. »

