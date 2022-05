George Miller est entré dans la polémique sur les films de super-héros

in

George Miller est un cinéaste talentueux qui a séduit le public mondial avec son travail à plus d’une occasion. Que pensez-vous des films de super-héros ?

Ces dernières années ont vu l’industrie cinématographique révolutionnée par les films de super-héros, notamment avec le succès des Univers cinématographique Marvel En plus des efforts de Univers étendu DC pour avoir dépassé son rival de longue date sur la plus haute marche du podium mondial. Alors que le public accepte massivement ces franchises, certains cinéastes se sont prononcés contre ces films.

Martin Scorsese Il est l’une des voix les plus autorisées lorsqu’il s’agit de parler du septième art, mais dans ce cas, il semble qu’il ne garde pas l’esprit ouvert concernant le cinéma de super-héros, qui est clairement là pour rester. Différent est le cas de George Millerautre réalisateur de talent, qui soutient ce genre de film même lorsqu’un grand projet cinématographique CC dans lequel il était inclus a été brusquement annulé.

un avis de poids

« Marvel et l’univers DC sont essentiellement des vestiges de la mythologie grecque, nordique et romaine. Il y a une équivalence directe entre chacun de ces caractères. Nous traversons une époque où je pense que nous exprimons ces histoires à travers la narration d’images animées. Ce sont des échos du passé, mais ils sont ajustés pour qu’ils aient un sens pour nous »dit le cinéaste.

George Miller est venu très près de diriger le projet Ligue des Justiciers : Mortel, qui avait déjà un casting avec une équipe et des storyboards complets sélectionnés. Ils développaient même des tests de costumes pour les acteurs et l’Australie était l’endroit choisi pour filmer la bande. Cependant, malheureusement pour le cinéaste, le film a été annulé, comme nous l’avons dit précédemment, brusquement.

Ce qui est certain, c’est que George Miller s’est vengé avec son entrée dans le monde de la science-fiction intitulée Mad Max: Fury RoadProtagonisée par Tom Hardy qui a fini par devenir un succès immédiat l’année de sa sortie, 2015. À tel point que le cinéaste travaille sur un spin off de cette histoire : furieuxavec Anya Taylor-Joy en tête aux côtés de Chris Hemsworth, Nathan Jones et Tom Burke.

En outre, George Miller vient de présenter au Festival de Cannes 2022 son nouveau film intitulé Trois mille ans à t’attendre, qui raconte l’histoire d’une personne très solitaire qui croise la route d’un génie qui lui offre trois souhaits en échange de sa liberté. Le casting? Idris Elba, Tilda Swinton, Megan Gale et Lachy Hulme. Encore un projet intéressant du cinéaste !

