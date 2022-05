George Miller appelle trois mille ans de nostalgie l’Anti-Mad Max

Le réalisateur primé aux Oscars, George Miller, a fourni un aperçu supplémentaire de sa prochaine romance fantastique épique, Trois mille ans de nostalgie, le décrivant comme le film « anti-Mad Max ». Alors que Miller a récemment explosé sur de grands écrans partout avec l’extravagance d’action de dialogue léger et d’articulation blanche qui est Mad Max: Fury Roadle cinéaste a révélé à Deadline à quel point Trois mille ans de nostalgie est à la franchise post-apocalyptique.

« Eh bien, c’est certainement un nettoyant pour le palais de Fury Road. Et il y avait beaucoup de pression pour aller directement dans un autre [Mad Max movie]. D’une certaine manière, les choses sont devenues chaotiques avec le studio qui a traversé des changements de régime, et je savais que je voulais vraiment faire ce film malgré tout.

Poursuivant, Miller a expliqué ce qu’il entendait par le fait que le film était « l’anti-Mad Max », avec Trois mille ans de nostalgie échangeant des séquences d’action palpitantes contre ce qui sera sûrement une conversation tout aussi palpitante. C’est vrai, le film fantastique se concentrera presque uniquement sur une seule conversation entre deux personnages, l’érudit de Tilda Swinton et le Djinn d’Idria Elba.

«Mais quand je dis que c’est l’anti-Mad Max, je le dis uniquement dans le sens où il a beaucoup plus de dialogues que le très laconique Fury Road. La plupart de ces films ont été tournés sur place dans les déserts d’Afrique australe. Celui-ci a été tourné essentiellement à l’intérieur, avec seulement quelques scènes en extérieur. Son échelle est plus petite, du moins en termes d’échelle physique, même si, oui, elle se situe sur 3 000 ans. Mais aussi, Fury Road était une histoire qui s’est essentiellement déroulée sur trois jours et deux nuits, et cela s’est déroulé sur 3 000 ans, c’est donc ce que je voulais dire par l’anti-Mad Max.

Tandis que Mad Max: Fury Road concentré presque entièrement sur une poursuite à grande vitesse à travers le désert, Trois mille ans de nostalgie mettra l’accent sur une conversation animée. Écrit et réalisé par George Miller, Trois mille ans de nostalgie a été décrit comme une «romance épique et fantastique» et suit une femme et universitaire britannique solitaire qui se contente de la vie.

Elle rencontre un Djinn pendant ses vacances à Istanbul, qui lui offre trois souhaits en échange de sa liberté. Cela pose un problème, car elle est une spécialiste de la narration et connaît tous les récits édifiants sur les souhaits qui ont mal tourné. Il plaide sa cause en lui racontant des histoires fantastiques de son passé. Leur conversation, dont l’intégralité se déroule dans une chambre d’hôtel, entraîne des conséquences auxquelles aucun des deux n’aurait pu s’attendre.





Il est facile de voir ce que Miller veut dire en appelant Trois mille ans de nostalgie l’anti-Mad Max, avec une échelle beaucoup plus petite, à la fois en distribution et en paysage, pour créer quelque chose de beaucoup plus intime. Mais probablement pas moins excitant. Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum, Burcu Gölgedar et Matteo Bocelli, Trois mille ans de nostalgie doit être présenté en avant-première au Festival de Cannes 2022.

Maintenant qu’il a fini de faire un film qui est l’antithèse de Mad MaxGeorge Miller fera volte-face complète, revenant à la franchise bien-aimée avec la préquelle, Furiosaqui promet d’être plus épique que n’importe quel autre Mad Max film avant lui.





