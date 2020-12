George Lucas révèle pourquoi il a vraiment vendu Star Wars à Disney

Pour les fans originaux du Guerres des étoiles films, la plus grande tragédie dont la franchise a souffert a été lorsque son créateur Geoge Lucas a décidé de vendre la série à Disney en 2012. L’auteur Paul Duncan a présenté un extrait de son prochain livre sur Guerres des étoiles dans lequel Lucas admet qu’il s’est éloigné de la franchise géante qu’il a lancée pour passer plus de temps avec sa famille.

« Je travaillais toujours sur l’épisode IXI en 2012, j’avais 69 ans. La question était donc de savoir si je vais continuer à faire ça le reste de ma vie? Est-ce que je veux recommencer? Finalement, j’ai décidé que je préférais élever ma fille et profiter de la vie pendant un moment. Je n’aurais pas pu vendre LucasFilm et trouver quelqu’un pour diriger les productions, mais ce n’est pas une retraite. Dans L’Empire contre-attaque et Le retour des Jedi, j’ai essayé de rester à l’écart, mais je ne pouvais pas. J’étais là tous les jours. Même si les gens étaient des amis à moi et qu’ils faisaient du bon travail, ce n’était pas la même chose que moi; c’était comme être une fois démis, je savais que ce ne serait probablement pas le cas. Je travaille à nouveau, je serais frustré. Je fais partie de ces microgestionnaires, et je ne peux pas m’en empêcher. «

Bien qu’il soit probablement responsable de la franchise hollywoodienne à gros budget la plus lucrative de tous les temps, les tendances les plus centrales de Lucas en tant que cinéaste se tournent vers celles d’un auteur de films indépendants plutôt que d’un directeur de studio éloigné du cinéma générique. Clairement, George Lucas croyait que son désir de participer directement à la direction que prendrait sa franchise ne lui était finalement d’aucune utilité ni pour Guerres des étoiles. Selon le cinéaste, vendre Guerres des étoiles lui a permis de concentrer ses énergies sur d’autres intérêts, même s’il était très difficile de s’éloigner de son héritage cinématographique.

«Alors je me suis dit que j’allais renoncer à ça, profiter de ce que j’avais, et j’avais hâte d’élever ma fille. De plus, je voulais construire un musée, ce que j’avais toujours voulu faire, alors je me suis dit: ‘Si je ne fais pas ça maintenant, je n’y arriverai jamais. J’ai passé ma vie à créer Star Wars – 40 ans – et y renoncer a été très, très douloureux. Mais c’était la bonne chose à faire. Je pensais que j’allais avoir un peu plus à dire sur les trois prochains parce que je les avais déjà lancés, mais ils ont décidé qu’ils voulaient faire autre chose. Les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez. La vie est comme ça. «