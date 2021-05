George Lucas et le temps où il pensait que le monde se terminerait en 2012

Smartbox Saut à l'élastique de 45 mètres au viaduc Saint-Georges-le-Gaultier Coffret cadeau Smartbox

Se jeter à l’eau en sautant dans le vide ? C’est possible ! Le temps d’1 saut venez lâcher prise et vivre un instant mémorable sur un des plus beaux viaducs de France en compagnie de l’équipe d’Élastique Record. Facile d’accès et à seulement 2h de Paris, il s’élève du haut de ses 45 mètres en plein cœur de la Sarthe. Venez expérimentez une matinée pas comme les autres, où frissons et légèreté se mélangeront pour vous offrir à vous ou à l’un de vos proches, le meilleur cocktail d’adrénaline disponible un week-end d’avril à octobre. Encadré par un moniteur professionnel ce grand saut s’effectuera de façon totalement sécurisée. Et quelle fierté à la remontée ! Un sentiment que vous pourrez ramener jusqu’à chez vous avec 1 certificat de saut et 1 souvenir surprise à la clé ! À la une, à la deux…