George Lazenby taquine l’œuf de Pâques du service secret de Sa Majesté après avoir regardé pas le temps de mourir

Ancien James Bond l’acteur George Lazenby a été parmi les premiers cinéphiles à voir Pas le temps de mourir, le 25e volet de la franchise de longue date. Lazenby, qui a joué le rôle de Bond dans Sur le service secret de Sa Majesté en 1969, a récemment attrapé une première projection de Pas le temps de mourir dans un théâtre de Los Angeles. En publiant une photo de lui à côté d’une promo du film mettant en vedette Daniel Craig, Lazenby a révélé qu’il avait vu Pas le temps de mourir et semblait particulièrement apprécier la musique.

Comme il n’était pas possible pour moi d’être à Londres pour la première mondiale, j’ai pu voir le nouveau Bond ici à LA. Des choix de musique intéressants je dois dire @007pic.twitter.com/JVx2z5ST4G – George Lazenby (@lazenbyofficial) 28 septembre 2021

« Comme il n’était pas possible pour moi d’être à Londres pour la première mondiale, j’ai pu voir le nouveau Bond ici à LA. Des choix de musique intéressants, je dois dire », a déclaré Lazenby dans le tweet. Il fait peut-être référence à un hommage au travail de John Barry sur Sur le service secret de Sa Majesté que Hanz Zimmer a travaillé dans la partition pour Pas le temps de mourir.

Il y a cinq acteurs qui ont joué James Bond sur grand écran au fil des ans. Georges Lazenby avait la tâche particulièrement difficile de suivre Sean Connery, le Bond original. Après que Connery ait joué le rôle de 007 dans cinq films, Lazenby a repris le rôle pour les années 1969 Sur le service secret de Sa Majesté, qui mettait également en vedette Dame Diana Riggs de Avengers et Game of Thrones. Le temps de Lazenby en tant que Bond était terminé, alors que Connery retournait dans le smoking pour le film de suivi, Les diamants sont éternels, en 1971.

Un Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan plus tard, James Bond est ces jours-ci joué par Daniel Craig. Pas le temps de mourir est le cinquième film à sortir avec Craig dans le rôle principal, et il lui servira de performance finale. Il a d’abord dit qu’il en aurait fini avec le rôle après Spectre, mais a depuis précisé qu’il voulait faire Pas le temps de mourir pour donner à sa version de James Bond un adieu plus approprié.

« Je ne pensais pas que j’allais faire un autre film après Spectre. J’ai vraiment pensé que j’allais … juste l’emballer », a récemment déclaré Craig à .. « Mais je suis tellement heureux d’avoir eu la chance de venir faire celui-ci. Et nous avons lié beaucoup de détails. Nous avons essayé de raconter une histoire avec tous mes films Bond. C’est comme s’ils étaient tous connectés d’une manière ou d’une autre et celui-ci vient en quelque sorte de couronner le tout. »

Également le plus long film de James Bond avec une durée de près de trois heures, Pas le temps de mourir est réalisé par Cary Joji Fukunaga à l’aide d’un scénario co-écrit avec Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Aux côtés de Daniel Craig, le film met en vedette Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes.

La première mondiale de Pas le temps de mourir a eu lieu au Royal Albert Hall le 28 septembre, suivi d’une sortie internationale le 30. Pendant ce temps, Pas le temps de mourir sera présenté en première dans les cinémas américains le 8 octobre. Tout cela fait suite à plusieurs retards majeurs de date de sortie en raison de la pandémie. Alors que le rôle de James Bond sera refondu après ce film, avec des discussions qui devraient commencer en 2022, le plan pour l’avenir est de garder tous les films de James Bond exclusifs aux cinémas.

Sujets : James Bond, Pas le temps de mourir