George Ezra sort des paroles sur la mort lors du concert du jubilé de la reine

Cependant, le chanteur de 28 ans n’a pas chanté ces lignes et a choisi de les omettre alors qu’il se produisait devant la foule et les membres de la famille royale.

Les fans ont rapidement remarqué que la référence à la mort et à une fête n’étaient pas chantées, et se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions.

La référence à une fête et à la mort a été qualifiée de « destin tentant » par certains téléspectateurs, un observateur tweetant : « Je me demande si George Ezra n’a pas voulu tenter le destin hier en omettant délibérément les derniers mots du refrain de Herbe verte verte ».

On ne sait toujours pas si on a dit à Ezra de changer les paroles ou s’il a choisi de les omettre lui-même.

Il n’y avait pas que le prince George et le prince William qui chantaient non plus, car Kate Middleton et la princesse Charlotte ont également été vues agitant des drapeaux Union Jack et chantant aussi.