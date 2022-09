George Clooney sur son mariage avec Amal : « Nous collaborons sur tout »

Laissez les Clooneys faire venir les célébrités de la liste A pour une soirée à New York.

Le jeudi 29 septembre, George et Amal Clooney ont organisé les Albie Awards à la New York Public Library, « une soirée honorant les courageux défenseurs de la justice qui courent de grands risques pour ce qu’ils font », selon un communiqué de l’événement.

Amal Clooney et George Clooney assistent aux prix inauguraux Albie de la Fondation Clooney pour la justice à la bibliothèque publique de New York le 29 septembre 2022 à New York. Arturo Holmes / WireImage,

Faisant partie de l’organisation à but non lucratif du couple, Clooney Foundation for Justice, l’événement inaugural a rendu hommage à des personnes du monde entier qui se sont consacrées à la lutte contre ceux qui violent les droits de l’homme.

Les lauréats allaient du juge Albie Sachs, un avocat sud-africain qui a joué un rôle essentiel dans la fin de l’apartheid, à iAct, une organisation qui soutient les survivants du génocide dans les camps de réfugiés.

Avec des causes aussi nobles célébrées, vous feriez mieux de croire que le pouvoir vedette du tapis rouge était aveuglant. Meryl Streep, Julia Roberts, Dua Lipa, Oscar Isaac, Bruce Springsteen, Tracee Ellis Ross, Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Drew Barrymore et Jodi Turner Smith ne sont que quelques-uns des noms qui ont signé pour faire partie de la soirée et utiliser leur plateformes au nom des lauréats.

Meryl Streep, Grace Gummer et Mark Ronson. Dimitrios Kambouris / Getty Images pour les Albie Awards

Les fans se sont alignés dans la rue pour essayer de prendre des photos ou d’apercevoir l’arrivée d’une personne célèbre. À un moment donné, George a fait son chemin pour saluer rapidement toutes ces personnes qui attendaient, se serrant la main et frappant du poing comme une personne qui se présente à la présidence.

De retour sur le tapis rouge, les Clooney ont parlé de leur travail sur la fondation, qui fournit principalement une assistance juridique gratuite aux victimes de violations des droits humains – en particulier les journalistes, les femmes et les membres des communautés marginalisées.

Julia Robert. Dimitrios Kambouris / Getty Images pour les Albie Awards

« En grandissant, toute ma vie, c’était comme si souvent les gouvernements nous laissaient tomber », a déclaré George. « Nous devons – nous devons tous être diligents … et c’est pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous avons des gens qui risquent leur vie pour le faire, qui risquent leur liberté. »

George a ajouté : « Honorer ces personnes qui se battent pour la justice. »

Lorsqu’un journaliste lui a demandé ce que cela faisait de collaborer sur ces questions avec sa femme, il a rapidement répondu : « Nous collaborons sur tout. »

En riant, il a ajouté: « Nous collaborons sur des jumeaux. »

(Les Clooney sont les parents de jumeaux de 5 ans, Ella et Alexander.)

« Mais c’est un groupe passionnant », a-t-il déclaré, faisant référence aux lauréats de la soirée. « Amal a fait sortir des journalistes d’Egypte, d’Azerbaïdjan, dans des prisons du monde entier, au Myanmar. C’est quelque chose pour laquelle elle est vraiment, spécialement douée. »

Clooney a ensuite ajouté que leurs deux arbres généalogiques sont enracinés dans le journalisme, et c’est pourquoi la protection des écrivains et de la liberté d’expression en général est si importante pour le couple.

« Mon père est journaliste. J’ai une grande affinité pour eux. Sa mère est journaliste », a-t-il expliqué. « C’est vraiment excitant pour moi quand elle est capable de faire sortir de prison des personnes accusées à tort d’avoir fait leur travail. Je ne pourrais pas être plus fier de ma femme. »

Interrogé par un journaliste qui lui a appris « la valeur de redonner », Clooney a répondu: « Vos parents oui. »

« Je pense que tout le monde le fait. N’est-ce pas de là que vous l’avez obtenu? Vos parents? Je l’ai obtenu des miens. C’est tout ce que c’est. C’est toutes les choses que vous devez enseigner à vos enfants. Nous essayons, et j’ai eu de la chance assez pour que mes parents m’apprennent. »

Il a ajouté que lui et sa femme espéraient transmettre des messages humanitaires similaires à leurs enfants.

« Il y a des tonnes de choses, vous savez ? Mais la chose numéro un est : tout ce que vous avez à faire est de défier les gens qui ont du pouvoir et de défendre les gens sans pouvoir », a-t-il dit. « C’est tout ce que vous avez à faire quand vous avez une vie réussie. »