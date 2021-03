George Clooney sur le fait d’avoir des enfants dans la cinquantaine: «  J’ai trouvé la bonne personne avec qui les avoir  »

Au moment où George Clooney a atteint 50 ans, il était déjà un acteur lauréat d’un Oscar avec des dizaines de crédits cinématographiques et télévisuels à son actif. Il s’était également imposé comme un réalisateur, producteur, homme d’affaires, philanthrope et activiste respecté.

Il avait tout – du moins le pensait-il.

Mais lors d’un récent entretien avec Hoda Kotb de 45secondes.fr, Clooney a déclaré qu’en regardant en arrière sur ces jours maintenant que sa femme et ses enfants sont entrés en scène, il peut voir à quel point sa vie était « incroyablement vide » malgré le succès.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

En rapport

La raison? La paternité lui a donné beaucoup plus que Hollywood.

« Oh, tout, » dit-il quand Hoda a demandé un exemple. «(Cela m’a donné) un sentiment d’appartenance et un sentiment d’appartenance et un sentiment d’amour inconditionnel – toutes les choses que vous espériez pouvoir obtenir d’une très bonne carrière et d’un chien. Vous réalisez que c’est bien plus que cela.

Pourtant, même sachant ce qu’il sait maintenant sur toutes les récompenses qui lui ont été apportées par une vie plus domestique, l’homme de 59 ans a déclaré qu’il n’aurait pas souhaité la paternité plus tôt. Parce qu’il y avait un élément clé dans le fait d’avoir des enfants quand il le faisait.

«J’ai trouvé la bonne personne avec qui les avoir», dit-il.

Amal Clooney et George Clooney, récipiendaire du prix AFI Life Achievement Award, assistent au 46e gala du Life Achievement Award de l’American Film Institute en hommage à George Clooney au Dolby Theatre le 7 juin 2018 à Hollywood. Kevin Winter / Getty Images

Il a épousé sa femme, l’avocate internationale des droits humains Amal Clooney, en 2014, et ils ont eu leurs jumeaux, Alexander et Ella, en 2017. Et jusque-là, il n’avait aucune idée de ce qui lui manquait.

«Il y a des gens, leur objectif était: ‘Je dois avoir des enfants’», a noté la star. «Le mien ne l’était pas. Je ne regardais pas la vie en disant: «Ma vie ne sera pas remplie sans enfants». J’avais l’impression d’avoir une vie bien remplie. Puis j’ai rencontré Amal et j’ai réalisé que ma vie avait été assez vide. Et puis, lorsque vous jetez ces deux enfants là-dedans, vous réalisez soudainement à quel point c’était incroyablement vide.

En famille, «ça remplit tout, ça rend les choses amusantes».

Et il remplit sa vie de beaucoup de plaisir en initiant ses enfants à son propre sens de l’humour farfelu.

«Tout mon travail, vraiment, est de leur apprendre des choses vraiment terribles», dit-il avec un sourire. «J’aime vraiment apprendre à mes enfants à faire des choses qui choquent leur mère.»

Par exemple, au lieu d’apprendre à ses enfants à mettre de la tartinade de noisettes sur un morceau de pain grillé ou de fruit, il leur a appris à remplir leurs couches de Nutella et même à en enduire les jambes. Ensuite, tout ce qu’ils ont à faire est de présenter les preuves à leur autre parent.

«(Amal) dit: ‘OK, attendez! Ne bougez pas! »Dit Clooney, décrivant la panique de sa femme avec amusement. «Et puis ils le prennent, et ils le mangent.

En rapport

De toute évidence, après avoir attendu si longtemps pour devenir papa, il a vraiment fait passer ces blagues de père au niveau supérieur – au grand dam de maman. En fait, si elle a besoin de discipliner la maison, ce ne sont pas les enfants qui doivent y faire face.

«Non, moi», dit-il. «Elle ne les discipline pas du tout. Ils n’ont pas besoin de discipline. … Elle est comme, ‘Vraiment? C’est ce qu’ils ont appris aujourd’hui? La pire chose que vous puissiez faire est de me laisser seul avec eux pendant une longue période, car les choses qu’ils apprennent sont tout simplement horribles.

Cependant, la vérité est qu’Amal n’a pas vraiment de plaintes à ce sujet.

«Nous sommes vraiment une équipe depuis que nous nous sommes rencontrés», a déclaré Clooney. «Le plus que nous ayons jamais été séparés est de trois ou quatre jours, nous n’avons jamais eu de bagarre, ce que les gens sont toujours cochés quand je dis. Vous savez, nous sommes mariés depuis sept ans. Nous avons une vie vraiment merveilleuse ensemble. Nous sommes tous les deux occupés, mais nous sommes tous les deux très impliqués dans la vie de l’autre, ce qui est bien.

En rapport:

Quand il était plus jeune, si quelqu’un lui avait dit que la plus belle partie de la vie lui arriverait après 50 ans, il aurait trouvé cela triste.

«J’aurais considéré 50 morts pratiquement», a-t-il dit à Hoda. «Maintenant, j’aurai 60 ans dans quelques mois. Maintenant, je suis comme, ’60 n’est pas si vieux; Les années 60 sont jeunes, vraiment. Je vais bien. Je suis d’accord avec tout ça. Le nombre 70 mettra un peu un accroc dans mon étourdissement, mais je pense que je peux gérer le reste.

Voyez plus de Hoda et de l’acteur emblématique dimanche à 20 h HAE sur PBS, lorsque le co-présentateur 45secondes.fr accueille les Movies for Grownups Awards d’AARP où Clooney sera honoré du prix de réalisation de carrière.