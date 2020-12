George Clooney se souvient de son effrayant accident de moto proche de la mort – «  J’ai utilisé mes 9 vies sur celui-là  »

George Clooney a eu un grave accident de moto en 2018 qui aurait pu lui coûter la vie. Heureusement, il s’est éloigné de l’incident avec des blessures mineures, mais l’expérience l’a néanmoins traumatisé.

Il a récemment parlé de l’expérience et a rappelé tout ce qui s’est passé ce jour-là, mentionnant comment il pensait qu’il allait mourir. Il a également déploré le fait que les gens préfèrent de nos jours prendre une photo de quelqu’un qui souffre au lieu de l’aider.

George Clooney a eu un accident de moto qui l’a presque tué

George Clooney s’exprime virtuellement lors de Screen Talk au 64e BFI London Film Festival | BFI via Getty Images

En 2018, Clooney a été impliqué dans un accident de moto presque mortel. Il a rappelé les détails de l’incident lors d’une récente apparition sur The Howard Stern Show.

«C’était en Sardaigne et j’allais à environ 70 milles à l’heure», a déclaré Clooney. «Et un gars s’est retourné devant moi, et j’ai été lancé.

Il a en quelque sorte évité de graves blessures

Bien que l’accident effrayant ait choqué toutes les personnes impliquées à l’époque, Clooney s’en est éloigné relativement indemne. Clooney lui-même a encore du mal à comprendre comment il s’en est sorti vivant.

«Il fait toutes ces choses que vous voyez dans la rue après un accident», a déclaré Clooney. «M’a fait tomber de mes chaussures. Mes chaussures étaient tout le long de la rue et j’ai atterri sur mes mains et mes genoux. Si vous avez jeté un crayon en l’air 1 000 fois, vous avez atterri sur mes mains et mes genoux. Si j’avais atterri d’une autre manière, cela m’aurait probablement tué. J’ai utilisé mes neuf vies avec celle-là.

L’épouse de George Clooney, Amal, lui a dit d’arrêter de faire de la moto

Inutile de dire que la femme de Clooney, Amal, était déterminée à le faire descendre de motocyclette après l’accident.

«J’étais à l’hôpital et Amal est venue me chercher – dans une position très vulnérable, je dirai – et a dit: ‘Ok c’est tout avec les motos’, et je me suis dit ‘Ok.’

Il pensait qu’il allait mourir

Clooney était certain qu’il allait mourir sur les lieux de l’accident.

«C’était la chose la plus incroyable», a déclaré Clooney. «Je suis un gars plutôt optimiste, et je crois en quelque sorte – je crois en la bonté des gens. Je pense que les choses, en général, fonctionnent. Mais je dirai qu’il y a un moment, ce moment où vous – quand j’ai touché le sol. Et j’ai vraiment pensé – j’attends que l’interrupteur se déclenche. Je pensais que c’était ça.

Les gens ont essayé de photographier l’accident de Clooney au lieu de l’aider

Pour Clooney, ce qui l’a vraiment bouleversé, c’est de voir comment les gens ont réagi après son atterrissage au sol, un désordre sanglant.

«J’avais cassé ce pare-brise et je pensais que toutes mes dents étaient cassées», a déclaré Clooney. «C’était du verre du pare-brise dans ma bouche. Je saignais beaucoup. Et j’étais assis là, je criais vraiment, et tout le monde est sorti et ils ont juste sorti leur appareil photo et ont commencé à prendre des photos… »

Il a été déçu de voir à quel point les gens dans la société d’aujourd’hui se soucient de capturer des moments sur leur téléphone au lieu d’aider les autres.

«Je m’en souviendrai longtemps parce que je pensais qu’il y avait ce moment où tu – c’est comme quand quelqu’un tombe dans le métro maintenant et que tout le monde sort son téléphone, et tu dis: ‘Va les faire sortir du métro. ‘ Tout le monde essaie de vivre sa vie grâce à un téléphone maintenant.