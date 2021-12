George Clooney révèle qu’il a déjà refusé un salaire de 35 millions de dollars

George Clooney sait quand dire non, surtout quand ses bonnes mœurs s’imposent.

Lors d’une récente interview avec The Guardian, la star hollywoodienne a confié à l’interviewer un salaire de plusieurs millions de dollars qu’il avait refusé par le passé. Après qu’on lui ait demandé s’il était satisfait de la fortune qu’il s’était bâtie grâce à sa carrière d’acteur et d’entrepreneur, Clooney, 60 ans, a admis qu’il l’était, ce qui lui a permis de refuser des concerts si nécessaire.

« On m’a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail dans une publicité pour une compagnie aérienne, mais j’en ai parlé à Amal et nous avons décidé que cela n’en valait pas la peine », a-t-il expliqué. « C’était (associé à) un pays qui, bien que ce soit un allié, est parfois discutable, alors je me suis dit : ‘Eh bien, si ça m’enlève une minute de sommeil, ça n’en vaut pas la peine.' »

Clooney faisait référence à sa femme, Amal Clooney, 43 ans, avocate des droits humains. Le couple s’est marié à Venise, en Italie, en 2014 et a eu deux enfants ensemble : les jumeaux Alexander et Ella, 4 ans.

Amal Clooney et George Clooney. Kevin Mazur / Getty Images pour le Met Museum

La star de « Ocean’s Eleven » n’est pas étrangère à défendre ses convictions et à faire des déclarations publiques en tant que telles. Ces dernières années, il a lancé plusieurs appels passionnés aux tabloïds pour qu’ils ne publient pas de photos d’enfants de célébrités, y compris celles de ses propres jumeaux.

En 2019, Clooney a appelé au boycott de neuf hôtels de luxe gérés par le sultan de Brunei en raison des lois sévères qui vont être imposées, y compris des lois mortelles pour criminaliser la communauté LGBTQ. En 2018, à la suite de la fusillade tragique au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, il a écrit une lettre sincère aux étudiants qui ont montré sa fierté dans leur activisme et a offert son soutien pour leur travail de promotion de la sécurité à l’école et du contrôle des armes à feu.

Plus tard dans son interview avec The Guardian, Clooney a semblé révéler une autre inspiration dans sa vie et la raison de son intégrité au-delà de sa femme : son père. Le père de Clooney, Nick, est un présentateur de nouvelles bien connu pour son intégrité journalistique.

« Mes deux parents sont vraiment respectés d’où nous venons et je ne voudrais rien faire qui puisse les embarrasser », a-t-il expliqué. « De plus, mon père a établi une règle pour moi et c’était :« Je me fiche de ce que vous faites dans la vie, mais défiez les gens qui ont plus de pouvoir que vous et défendez ceux qui ont moins de pouvoir. »

Clooney a déclaré qu’il avait toujours « aimé un bon combat », bien qu’il ait reconnu les fois où il a été taquiné et moqué par des animateurs de télévision pour son activisme et ses croyances.

« Mais j’aurais tellement honte si, par exemple, dans ce dernier régime Trump, je n’avais pas été déclaré contre certaines des choses horribles qu’il avait faites », a-t-il déclaré. « Mes enfants me disaient : ‘Alors, ils mettaient des enfants dans des cages et tu n’as rien dit ?’ Le retour de flamme est loin d’être aussi grave que la honte que je ressentirais.