George Clooney reste optimiste à l’âge de 60 ans

Clarins Coffret Nutri Lumière Soin visage anti-âge, anti-rides dès 60ans

Le cadeau idéal à offrir ou à se faire offrir! Destiné à toutes les femmes à partir de 60 ans, à la peau terne et dévitalisée, fragilisée et inconfortable, à la recherche d'un soin de jour anti-âge anti-teint terne hautement nutritif. Le coffret contient : - Nutri Lumière Jour : Cette crème revitalisante anti-âge nourrit, revitalise et restaure la luminosité de la peau tout en l'enveloppant de confort. Sa formule crème-en-huile fondante est riche en extraits de plantes à l'efficacité démontrée sur les signes de l'âge. - La lotion de jeunesse retexturisante Nutri-Lumière s'utilise matin et soir pour défroisser et revitaliser la peau tout en affinant et resserant son grain. Douce et onctueuse, sa texture impregne parfaitement la peau pour la préparer à recevoir les soins jour et nuit Nutri-Lumière. - Nutri-Lumière Nuit : Cette crème de nuit reconstituante intense anti-âge est le complément idéal de Nutri-Lumière Jour, pour une peau nourrie, revitalisée et lumineuse au réveil. Sa texture rose crémeuse fondante et enveloppante est riche en extraits de plantes MADE IN FRANCE*** ***Fabriqué en France