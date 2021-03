George Clooney pooed dans le bac à litière de Flatmate’s Cat comme une farce

George Clooney une fois caca dans un chat bac à litière dans le cadre d’une farce étrange sur son coloc, collègue acteur Richard Kind.

Au début de la carrière de Clooney, alors qu’il était encore un acteur en difficulté essayant de faire les choses en grand, il a emménagé avec Kind après une rupture – restant sur le canapé dans son appartement à un lit, où il y avait aussi un chat de compagnie.

Clooney, 59 ans, est récemment apparu sur le Smartless Podcast pour une conversation avec les hôtes Jason Bateman, Will Arnett et Sean Hayes, où il se souvient à quoi ça ressemblait à l’époque, vivre avec Kind et son compagnon à quatre pattes.

À un moment donné, il s’est tellement ennuyé en étant coincé à la maison avec « rien à faire », qu’il a commencé à jouer avec le bac à litière du chat.

Richard Kind. Crédit: PA

Clooney a déclaré: « Il [Kind] travaillait et j’attends une audition, et je vais dans la salle de bain et il y a un bac à litière pour chat à côté des toilettes et il y a de la merde de chat dedans et je le ramasse et je le jette dans les toilettes. «

Clooney a déclaré qu’il reviendrait ensuite à regarder la télévision avant que Kind ne rentre à la maison, continuant: « Il va aux toilettes et il sort et dit: » Mon petit minou n’a pas pris comme ***, je pense, trois jours « .

«Et je ne dis rien, je ne sais pas pourquoi. Je ne dis rien.

« Et le lendemain, le chat prend comme ***, je le jette dans les toilettes et Richard vérifie, et ça continue pendant trois ou quatre ou cinq jours. »

Finalement, Kind est devenu tellement inquiet qu’il a emmené son chat chez le vétérinaire, qui lui a donné des médicaments à essayer – le genre qui vous fait partir quand vous ne pouvez pas y aller.

Crédit: PA

Comme le chat pouvait allez en premier lieu, ça a fini par ***ing 15 fois par jour », ce que Clooney se retrouva inévitablement à éclaircir.

Il a dit: « Ensuite, l’ampoule s’éteint, et je prendre conscience de ce que je dois faire … Ce qui est de prendre comme *** dans la boîte à chat.

« Maintenant, il y a ce moment, quand je suis accroupi au-dessus d’une boîte à chat, où je vais, » Vraiment?! « »

Clooney a expliqué que Kind est rentré un jour à la maison et était dans la salle de bain pendant un moment, avant de courir avec excitation que son chat ait finalement fait un numéro deux – et un particulièrement impressionnant pour un « petit chat ».

Finalement, le rire de Clooney a donné le jeu et Kind a pu comprendre ce qui se passait.