George Clooney et Julia Roberts travailleront à nouveau ensemble

Et un jour, c’est arrivé. 20 ans après leur premier film ensemble, Julia Roberts et George Clooney ils partagent à nouveau l’écran. Le grand duo jouera dans le nouveau film Universal Pictures.

Billet pour le paradis sera réalisé par Ol Parker, connu pour être l’auteur du remake de Mamma Mia! Nous y revoilà, The Exotic Marigold Hotel et Now Is Good.

Le nouveau titre Universal Pictures racontera l’histoire d’un couple divorcé qui voyage ensemble à Bali pour une raison très particulière: empêcher leur fille de commettre la terrible erreur de se marier. Les deux mettront de côté leurs différences, ou plutôt, ils s’accrocheront à leurs différences, pour y parvenir.

George Clooney et Julia Roberts ont travaillé ensemble pour la première fois en 2001 sur le film acclamé, The Big Scam. Depuis, ils n’ont été vus ensemble qu’à 2 autres reprises: La Grande Scam 2 en 2004 et Money Monster en 2016.

George Clooney est connu pour des films tels que Argo (2013) et Syriana (2006), tous deux pour lesquels il a remporté l’Oscar du meilleur acteur. Il a également été la vedette de la série télévisée ER Emergencias de 1994 à 2009. Il a récemment été vu dans le film original de Netflix, The Midnight Sky.

On se souvient de Julia Roberts pour des longs métrages tels que Jolie femme, Erin Brockovich, mon meilleur ami de mariage et plus près, entre autres titres. En 2018, elle a joué dans la série originale d’Amazon Prime Video Homecoming.

Quand Ticket to Paradise sort-il?

Une date de sortie probable n’a pas encore été annoncée, mais il a été annoncé que le tournage du film débutera fin 2021.