George Clooney est d’accord avec le message derrière la mission de Tom Cruise: Impossible 7 Rant

Tom Cruise a fait la une des journaux plus tôt cette semaine lorsqu’un enregistrement audio a été publié en ligne dans lequel l’acteur peut être entendu décharger furieusement quelques membres d’équipage de son prochain. Mission impossible film qui se tenaient trop près les uns des autres pendant le tournage. Maintenant, dans une interview avec Howard Stern, acteur et cinéaste George Clooney a exprimé son soutien à Cruise étant donné la gravité de la question de la distance sociale.

« [Tom] n’a pas réagi de manière excessive parce que c’est un problème. J’ai un ami qui est AD dans une autre émission de télévision qui vient de voir exactement la même chose se produire avec une réponse pas aussi éloignée. Je ne l’aurais pas fait si grand. Je n’aurais pas, vous savez, retiré les gens. Vous êtes en position de pouvoir et c’est délicat, non? Vous avez une responsabilité envers tout le monde et il a absolument raison à ce sujet. «

La réaction en ligne à Cruise Mission: impossible 7 La diatribe a été divisée, certains applaudissant l’acteur pour avoir pris la santé de son équipe si au sérieux, tandis que d’autres l’ont accusé d’être inutilement intimidant. Vous pouvez lire la première partie du discours de l’acteur ci-dessous.

« Nous voulons l’étalon-or. Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit , les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le fais pas, tu es viré, si je te vois le refaire, tu es foutu. »Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et toi aussi et toi aussi. Et vous, ne recommencez jamais. C’est ça! Pas d’excuses. »