George Clooney est certain que son Batman ne reviendra pas dans le film Flash

Nous allons apparemment voir plusieurs versions de Batman apparaître dans Le flash, mais ne vous attendez pas à ce que Bruce Wayne de George Clooney Batman et Robin être parmi eux. Les fans du croisé coiffé étaient ravis quand il a été rapporté pour la première fois que Homme chauve-souris et Le retour de Batman La star Michael Keaton était en pourparlers pour reprendre le rôle du film DCEU. L’excitation des fans n’a augmenté que lorsqu’il a été annoncé plus tard que Ben Affleck enfilerait la cape et le capuchon une fois de plus pour Le flash ainsi, unissant au moins deux acteurs Batman distincts.

Parce que l’utilisation d’un scénario multivers permet à tout autre acteur de Batman d’apparaître potentiellement dans Le flash, la porte est techniquement ouverte pour George Clooney pour se joindre à la mêlée dans sa propre combinaison ornée de tétons de Batman et Robin. Parlant de la possibilité dans une récente interview avec Empire, Clooney a confirmé que Warner Bros ne lui avait jamais donné l’offre, et il est également à peu près sûr que les choses vont rester ainsi.

« [Laughs] C’est drôle – vous remarquerez qu’ils ne m’ont pas appelé! D’une manière ou d’une autre, je n’ai pas reçu cet appel. Ils n’ont pas demandé mes tétons. Écoutez, il y a certaines choses que vous ne savez jamais. Celui-là, je sais [laughs]. «

Clooney a été plutôt ouvert sur ses regrets d’avoir affronté Batman & Robin. Dans une autre interview récente avec GQ, l’acteur a parlé plus en détail du manque de qualité perçu dans le film, avouant qu’il était personnellement tout aussi terrible que tout le reste. « Ayant dit que j’avais sucé dedans, je peux aussi dire qu’aucun de ces autres éléments n’a fonctionné non plus. Vous savez? Des lignes comme ‘Freeze, Freeze! » Clooney a expliqué.

Réalisé par feu Joel Schumacher et écrit par Akiva Goldsman, Batman et Robin est sorti en salles en 1997. Avec Clooney comme Batman et Chris O’Donnell comme Robin, le film mettait en vedette Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, Alicia Silverstone dans Batgirl, Uma Thurman dans Poison Ivy et Michael Gough dans Alfred Pennyworth. Bien que le film ait un peu un culte auprès des fans, il est largement considéré par beaucoup comme le pire Homme chauve-souris adaptation jamais faite. Ses critiques négatives empêcheraient le chevalier noir des salles pendant des années jusqu’à ce que Christopher Nolan redémarre Homme chauve-souris avec Batman commence en 2005.

Ensuite, Robert Pattinson sera celui qui donnera vie à Bruce Wayne quand Le Batman sort en salles en 2022. Co-écrit et réalisé par Matt Reeves, le film présentera une intrigue autonome sans lien avec le DCEU. Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright et Andy Serkis sont également à l’affiche. Il est prévu de sortir le 4 mars 2022, suite à plusieurs retards de production.

Pendant ce temps, Keaton et Affleck peuvent être vus dans le rôle lorsque Le flash accélère également son entrée dans les théâtres. Ce film devrait sortir le 4 novembre 2022. Les fans pourront également voir plus d’Affleck en tant que Batman dans Justice League de Zack Snyder, une coupe de 4 heures du Ligue de justice film qui arrive sur HBO Max en 2021. Cette nouvelle nous vient d’Empire.

