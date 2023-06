George Clooney apparaît-il dans The Flash (SPOILERS) ?

in

Nous répondons à cette question, cependant, sachez qu’il y a d’importants spoilers dans cet article sur The Flash.



© @WarnerBrosPictures.The Flash est un film qui réserve de nombreuses surprises aux fans de DC.

Éclair il vient de sortir et des rumeurs commencent déjà à apparaître partout sur qui apparaît dans le film et qui n’apparaît pas dans le film, et cela a attiré l’attention la rumeur selon laquelle George Clooney apparaîtrait dans ce filmnous allons donc dissiper ce doute pour vous ci-dessous, mais pas avant de vous avertir que d’importants SPOILERS arrivent à propos de cette histoire.

Pourquoi dit-on que George Clooney apparaît dans The Flash ? (SPOILERS)

pourquoi en fait, l’acteur George Clooney s’il apparaît dans The Flashil retourne donc dans l’univers cinématographique DC pour reprendre son rôle de Bruce Wayne / Batman, dans lequel tout le monde se souvient comme de la pire version du super-héros, ce qui a même fait qu’il n’y a pas eu de films Batman au cinéma pendant plus d’une décennie.

Pourquoi le Batman de George Clooney apparaît-il dans The Flash ?

L’apparition de ce personnage est montrée à la fin du film quand Barry Allen pense qu’il a déjà réparé les délais, ses actions ont changéalors après avoir quitté la mairie après avoir obtenu la libération de son père, il reçoit un appel de Bruce Wayne.

Alors qu’il quitte le bâtiment, Barry se heurte à une foule de paparazzi entourant le millionnaire, mais lorsqu’il se libère d’eux, on peut voir l’acteur George Clooney à la place de Ben Affleckqui au début du film était chargé d’interpréter Batman.

Et quand Flash voit cela, il lui vient seulement à l’esprit de demander : « Es-tu Batman ? », ce à quoi Clooney demande : « Qu’est-ce qui ne va pas, mon garçon ? » ce qui nous laisse avec une sorte de fin ouverte qui nous fait nous demander si le nouveau DCCU Batman sera cet acteur et non Affleck, ou Michael Keaton, qui est également apparu dans ce film jouant Batman.

