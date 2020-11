George Clooney annonce la sortie en salle de Tenet tout en faisant la promotion de son film Netflix

Christopher Nolan’s Principe s’est avéré être le film le plus risqué de 2020. Pas à cause de son contenu, mais à cause des circonstances de sa sortie. Alors que d’autres films à gros budget ont été reportés ou mis en ligne, Nolan a insisté pour publier Principe dans les salles alors même que l’urgence sanitaire mondiale ne montrait aucun signe de ralentissement. George Clooney, qui fait la promotion de son nouveau film Netflix Le ciel de minuit, a déclaré à THR qu’essayer d’inciter les gens à aller dans les salles de cinéma en ce moment est «délicat».

« Bon timing que j’ai passé avec Netflix, hein? Je veux dire, c’est drôle. Tenet et nous sommes comme les deux seuls grands films qui sortent cette année … Je n’ai pas vu [Tenet] Soit. Essayer de forcer les gens à entrer dans une salle de cinéma est une chose extrêmement délicate à faire lorsque vous êtes au milieu de [an emergency]. «

La question de savoir si les salles de cinéma devraient ou non être ouvertes en ce moment a divisé Hollywood tout au long de l’année. Quand il a été annoncé que Principe allait sortir dans les cinémas plutôt qu’en ligne, beaucoup pensaient que Warner Bros. faisait passer le profit monétaire avant la santé des gens. Le cinéaste Scott Derrickson est allé jusqu’à aller sur Twitter pour dire à ses abonnés: «N’allez pas voir Tenet ou tout autre film dans un cinéma. Là, je l’ai dit», ajoutant plus tard, «parlant à mes compatriotes américains bien sûr. «

D’un autre côté, il y avait ceux qui insistaient sur le fait qu’aller au théâtre était bien tant que les gens prenaient les précautions nécessaires. Tom Cruise est même allé jusqu’à publier une vidéo de lui-même sur les réseaux sociaux assistant à une projection théâtrale de Principe à Londres avec le cinéaste Christopher McQuarrie.

Après toute la controverse, Principe a fini par sous-performer au box-office. Dans quelle mesure cela résultait du verrouillage et dans quelle mesure le film était le film le moins bien évalué de Nolan depuis longtemps, n’est toujours pas clair. Dans tous les cas, la réponse tiède à Principe n’a servi qu’à confirmer le fait que le streaming est la meilleure option pour les films pour le moment.

Dans Le ciel de minuit, Clooney joue le rôle principal d’Augustine, un scientifique solitaire coincé dans l’Arctique dans un état post-apocalyptique. Le film suit les tentatives d’Augustine pour empêcher Sully, joué par Felicity Jones, et ses collègues astronautes de revenir à une catastrophe mondiale. Selon Clooney, ce qui l’a attiré vers le scénario, c’est que malgré le cadre sombre du film, il fournit finalement un message d’espoir.

« A partir du moment où je l’ai lu, j’ai adoré le rôle. J’ai adoré l’histoire. J’ai adoré ce dont il parle vraiment à la fin – sans rien dévoiler, à propos de la rédemption. J’ai pensé: » Si vous allez faire quelque chose c’est assez sombre et ne vous donne pas un si grand trou dans votre poitrine, au moins il y a ce sentiment que même si nous ne pouvons pas sortir vivants, nous pourrions en sortir intacts, « vous savez? Il y a encore cet espoir. J’y ai répondu à cause de cela, je pense. «

Réalisé par George Clooney, basé sur le roman Bonjour, minuit de Lily Brooks-Dalton, adapté comme scénario par Mark L. Smith, Le ciel de minuit met en vedette une distribution principale composée de George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir, Kyle Chandler et Caoilinn Springall. Le film devrait sortir le 23 décembre 2020. Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

