George Clooney affirme qu’il n’est pas dans le flash parce qu’il a détruit la franchise Batman

À l’été 1997, Batman & Robin sont sortis sur les écrans et des foules de fans de Caped Crusader se sont précipités pour obtenir leurs billets. Il comptait un casting de stars comprenant George Clooney dans le rôle de notre mystérieux héros masqué, Arnold Schwarzenegger dans le rôle de M. Freeze, Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy, Chris O’Donnell dans le rôle de Robin et Alicia Silverstone dans le rôle de Batgirl. Joel Schumacher exercerait ses talents de réalisateur. Il ferait à nouveau équipe avec l’écrivain Akiva Goldsman, après leur blockbuster acclamé par la critique Un temps pour tuer assommé le public l’année précédente.

Les fans et la franchise avaient besoin d’une victoire après le terne Batman pour toujours, avec Val Kilmer remplaçant Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, aux côtés de Tommy Lee Jones dans le rôle de Harvey Two-Face, Jim Carrey dans le rôle de Riddler, Nicole Kidman dans le rôle du Dr Chase Meridian et Drew Barrymore dans le rôle de Sugar.

Entrer Batman et Robin. La prémisse était prometteuse. Le film trouve Batman (George Clooney) et son partenaire, Robin (Chris O’Donnell), tentant de déjouer les plans sinistres d’un ensemble dérangé de nouveaux méchants, notamment le mélancolique M. Freeze (Arnold Schwarzenegger), qui veut faire de Gotham une région arctique, et la sensuelle Poison Ivy (Uma Thurman), une femme fatale qui aime les plantes. Alors que le Dynamic Duo affronte ces méchants, un troisième héros, Batgirl (Alicia Silverstone), rejoint les rangs des combattants du crime de la ville.

Sa prétention à la gloire dans la franchise serait le box-office le plus bas de tous les films Batman jamais réalisés. Il revendique également un énorme 12% sur Rotten Tomatoes. Les critiques étaient trop pénibles à lire. Ainsi, lorsqu’on leur a demandé de retourner à DC alors que Ben Affleck et Michael Keaton sont revenus pour Le flash, a-t-il répondu, « Ils ne m’ont pas demandé. Lorsque vous détruisez une franchise comme je l’ai fait, ils détournent généralement le regard quand Le flash passe. »

« Il ne me laissera pas le regarder », intervint Amal, la femme de Clooney. George a expliqué: « Il y a certains films que je viens de regarder, ‘Je veux que ma femme ait un peu de respect pour moi.' » Amal dit que les enfants le feront un jour. veux le regarder, George a répliqué, « C’est mauvais quand votre enfant de quatre ans dit, ‘C’est nul.’ Cela pourrait être douloureux. »

Andy Muschietti dirige Le flash sur un scénario de Christina Hodson. Le film fait partie du DCEU, ce qui signifie qu’il se déroule dans un univers où Ben Affleck a déjà été établi comme Homme chauve-souris. L’apparition de Michael Keaton en tant que Batman devrait se produire dans le même film. Ezra Miller sera notre Barry Allen/The Flash. Aucun détail de l’intrigue n’a été donné, mais une multitude de rumeurs entourent le projet.

Maintenant, si Ben Affleck et Michael Keaton peuvent être intégrés Le flash, cela laisse le tout grand ouvert aux autres. Peut-être qu’ils vont se faufiler dans l’une de ces surprises à mi-crédit, et là nous verrons M. Clooney tout en latex habillé? Dites-moi que ce ne serait pas hystérique. Le flash devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. Cette nouvelle est originaire de Variety.

