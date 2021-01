George Clooney admet être ivre lors du tournage d’une belle scène de jour avec Michelle Pfeiffer

George Clooney admet avoir été ivre une fois sur le tournage de Un beau jour. Le film de 1996 était la première grande production de studio de Clooney, et il a joué aux côtés de Michelle Pfeiffer, qui se souvient que l’acteur sentait comme une «brasserie» pendant qu’ils tournaient ce jour-là. Bien que le film n’ait pas été un succès lors de sa sortie en salles, il est depuis devenu un favori culte, bien qu’il ait été assez difficile pour les acteurs à l’époque.

Dans une nouvelle interview, George Clooney et Michelle Pfeiffer se rappellent avoir travaillé sur Un beau jour au milieu des années 90. « L’autre chose à propos du film était, à de très rares exceptions près, que nous faisions deux films différents. J’étais dans un monde et travaillais, et vous étiez dans un autre monde et travailliez », se souvient Clooney, faisant référence au fait que leurs personnages dépensent beaucoup de temps à part dans le film. L’acteur s’est alors souvenu d’une nuit où il faisait la fête et devait travailler le lendemain. Clooney explique.

«J’étais à New York, je logeais à l’hôtel Morgans, et mon amie Rande Gerber, qui est maintenant ma partenaire dans l’entreprise de tequila – j’ai eu une journée de congé. Donc, j’ai pris quelques verres. Nous sommes restés debout et avons eu quelques vodkas ou quelque chose comme ça. Ensuite, je suis rentré à 1 heure du matin, et je me suis dit: ‘Oh merde’, j’étais assez martelé. «

Rande Gerber est le mari du mannequin Cindy Crawford et, comme l’a noté George Clooney, s’est associé à l’acteur sur Casamigos Tequila, qu’ils ont revendu en 2017 pour 1 milliard de dollars. Cependant, en 1996, ils n’étaient que de bons amis faisant la fête pendant que Clooney travaillait sur Un beau jour, ce qui a causé quelques problèmes à l’acteur sur le plateau. Vous pouvez en savoir plus sur ce que Clooney avait à dire à ce sujet ci-dessous.

« Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Je me suis dit: » Je me sens bien « . Ensuite, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit: « Oh, je suis toujours ivre. » Je suis arrivé sur le plateau, nous avons marché jusqu’à la caravane et je me suis assis, et vous m’avez regardé. Vous dites: « Quoi? » Et je me suis dit: « Je ne savais pas que nous allions travailler aujourd’hui. » Et vous dites: «Vous êtes toujours ivre. C’est une scène que nous avons faite dans un épisode où vous et moi nous parlons dans les deux sens. J’ai continué à essayer de vaporiser le spray buccal que je pouvais parce que je sentais comme un … «

Michelle Pfeiffer intervint et dit: «Comme une brasserie», avant que George Clooney ne dise que c’était plutôt une «distillerie». Quoi qu’il en soit, ils ont pu parcourir leurs scènes ensemble sans trop de problèmes, même si ce n’était pas la partie la plus difficile à faire. Un beau jour. Pfeifer a ensuite évoqué le moment où Clooney s’est présenté sur le plateau avec un « visage cassé ». L’acteur a apprécié du basket avec l’équipe, mais a subi une blessure assez grave.

« J’ai pris un coude dans le visage d’un des membres de l’équipage, et cela m’a cassé l’orbite », a-t-il ajouté. «Et je me suis dit: ‘Je peux encore tirer.’ Je me souviens que nous avons tourné des scènes où nous avons bloqué la moitié de mon visage avec un enfant. «

On dirait que George Clooney était un peu une poignée à ses débuts de grands films de studio. De Un beau jour, il a continué à jouer dans Batman et Robin, que l’acteur lui-même appelle l’un des pires films de tous les temps. On ne sait pas si Clooney a bu pendant le tournage du film Batman, mais Arnold Schwarzenegger a fumé beaucoup de cigares pendant le tournage. Vous pouvez consulter l’interview de Clooney et Michelle Pfeiffer chez Variety.