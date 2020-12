George Clooney a suivi les conseils d’Alfonso Cuarón pour Midnight Sky

‘Le ciel de minuit’ ou ‘Ciel de minuit’ atteint les écrans des utilisateurs du service de streaming Netflix ce mercredi et ça fait déjà parler les gens. Ce film est une adaptation du roman ‘Bonjour, minuit’ de Lily Livres Dalton, et a été joué et réalisé par George Clooney, qui a eu beaucoup de travail pour changer son apparence.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel: « Augustine (George Clooney) est un scientifique solitaire de l’Arctique qui tente de contacter un vaisseau spatial essayant de retourner sur Terre. Augustine veut empêcher Sully (Felicity Jones) et ses collègues astronautes de retourner chez eux, où cela s’est produit. une mystérieuse catastrophe mondiale « .

Clooney a fait des déclarations récemment sur ce drame post-apocalyptique et a précisé que les significations de la vie, de la planète et de l’humanité ne sont plus les mêmes. « C’est une histoire qui nous fait sans aucun doute penser à notre présent, même si elle se déroule un peu dans le futur. », a-t-il commenté en référence à la crise sanitaire causée par Coronavirus.







En plus de ses sentiments et de ce qu’il tente de transmettre avec ce film, George était en charge de lancer des fleurs sur le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron et a avoué avoir pris des éléments de son: « Il a fait la meilleure version physique de l’espace avec ‘Gravity’ (2013) parce qu’il n’y a pas de nord et il n’y a pas de sud dans l’espace. Vous êtes en mouvement constant, donc l’idée de garder la caméra en rotation, comme il l’a fait, mais pas autant que pour vous de faire vomir les gens, c’est un truc « .

Lorsque la première bande-annonce est sortie, une partie du casting et leurs personnages ont également été révélés: Felicity Jones (Souiller), Kyle Chandler (Mitchell), David Oyelowo (Adewole), Tiffany Boone (Maya), Caoilinn Springall (Iris) et Demian Bichir (Sánchez). Bien que noté avec enthousiasme, les critiques ne sont pas ce à quoi je m’attendais: 54% sur les tomates pourries, 5,4 / 10 sur IMDb et 60/100 sur Metacritic.