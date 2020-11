George Clooney a donné 1 million d’euros à 14 de ses meilleurs amis

L’acteur a fait la joie de certains de ses amis, comme il l’a lui-même confirmé dans le magazine GQ

Si vous êtes un acteur de la stature de George ClooneyVous devez avoir beaucoup d’argent économisé sur vos comptes bancaires, car ce sont des décennies de travail soutenu par le public. Peut-être sommes-nous surpris de lire que l’interprète, star de Onze de l’océan, il possède a fait don d’un million d’euros à 14 de ses meilleurs amis, mais bien sûr, c’est ce que nous disons: avec le pâturage qu’il a gagné tout au long de sa vie, c’est un petit changement pour lui. Cela a été confirmé par lui-même George Clooney dans un rapport avec le Magazine GQ.

« Amal et je venais de me rencontrer, mais nous ne sortions même pas. Il était célibataire. Nous vieillissions tous. Il avait 52 ans. Et beaucoup de mes amis étaient plus âgés que moi. La gravité Ils ne voulaient pas nous payer, alors ils nous ont donné un pourcentage du film parce qu’ils pensaient qu’ils allaient le frapper, et cela a fini par être une très bonne affaire (…) « . Le film réalisé par Alfonso Cuaron ce fut un succès, en partie grâce à lui et Sandra Bullock, mais aussi à cause de l’ambiance ainsi créée par le cinéaste mexicain.

N’ayant pas cet argent supplémentaire qu’il a obtenu en tant que participation aux bénéfices, et il n’avait toujours pas de famille, il a fait ce qui suit: « ce que j’ai, ce sont ces gars qui, en 35 ans, m’ont aidé d’une manière ou d’une autre. J’ai dormi sur leur canapé quand il était cassé. Ils m’ont prêté de l’argent quand j’étais fauché. Ils m’ont aidé quand j’en avais besoin. Et je les ai aidés au fil des décennies. Nous sommes tous de bons amis. Et je pensais que sans eux je n’aurais rien. Nous sommes très proches et au fond je pensais que si j’étais heurté par un bus, tout le monde serait dans la volonté. Alors pourquoi est-ce que j’attends un bus pour me frapper? « .

