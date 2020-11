George Clooney a déjà menti sur un rôle de film – et cela aurait pu détruire sa carrière

L’acteur George Clooney existe depuis des années et, par conséquent, il est devenu l’un des visages les plus célèbres d’Hollywood.

Il y a de nombreuses années, l’idole de longue date assumait de petits rôles, et il est probable que personne n’aurait pu imaginer que sa carrière décollerait comme elle l’a fait. L’acteur talentueux a été capable d’assumer une variété de rôles, sur les grands et petits écrans, et il semble en quelque sorte qu’il soit capable de se transformer en à peu près n’importe quel type de personnage qu’il choisit.

Les fans l’apprécient dans d’innombrables films depuis des décennies, et de manière hilarante, Clooney est même connu pour être un peu farceur sur les plateaux de cinéma et quand il passe du temps avec ses amis.

Vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui ne le reconnaît pas, mais la vérité est que George Clooney a déjà menti à propos d’un rôle dans un film – et cela aurait pu détruire sa carrière.

Comment George Clooney a-t-il fait ses débuts dans le métier d’acteur?

Né en 1961, il semble que Clooney ait toujours eu le désir d’être l’un des acteurs les plus cotés de tous les temps, et cela se voit. Il lui a fallu un certain temps pour se faire un nom, et il a commencé à prendre de petits rôles, comme son passage dans la sitcom Roseanne.

Il a participé à de nombreux projets avant de finalement obtenir sa grande pause en 1994, quand il a décroché le rôle de Doug Ross sur le drame médical populaire, ER.

Dès le début, Clooney a conquis le cœur de millions de personnes, et il s’avère que ses talents ne se limitaient pas au théâtre médical. Après 15 ans à jouer le rôle de médecin, Clooney a continué à mettre en valeur ses talents dans une variété de rôles.

Certains des rôles les plus célèbres de George Clooney

De son petit rôle dans la sitcom des années 80 Les faits de la vie aux rôles principaux dans les films à succès, Clooney est apparu dans tellement de films et d’émissions de télévision que même ses plus grands fans ont probablement du mal à compter. Alors, quelles sont certaines des choses les plus mémorables qu’il ait faites?

Certains de ses meilleurs travaux étaient dans le Ocean’s Eleven films aux côtés d’autres célébrités bien connues, notamment Brad Pitt, Matt Damon et Julia Roberts. Il a donné l’une des meilleures performances jamais réalisées dans le film de 1998 Hors de vue, qui, selon Clooney, était l’un de ses favoris.

George Clooney a déjà menti à propos d’un rôle dans un film, et cela aurait pu détruire sa carrière

Il est difficile d’imaginer qu’un acteur aussi talentueux que Clooney devrait mentir pour avancer, mais c’est exactement ce qui s’est passé. Selon Vocal, il fut un temps où l’acteur était si impatient d’obtenir sa carte de la Guilde de l’acteur de l’écran, et il est allé jusqu’à être mensonger sur un rôle de film. Qu’est-il arrivé?

Clooney parlait à un directeur de casting, et il lui a dit qu’il avait été dans le filmGens de chat, ignorant que la personne à qui il parlait était la même que celle qui avait fait le casting pour ce même film.

Elle ne se souvenait pas de son apparition dans le film, mais Clooney a dû faire quelque chose de bien, car le réalisateur l’a aidé à obtenir sa carte Screen Actor’s Guild indépendamment du mensonge, en le mettant dans un film qui n’a jamais été fait, et tout a décollé. De là.