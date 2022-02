Geoffrey Rush jouera le rôle de Groucho Marx dans le biopic de Raised Eyebrows

Groucho Marx est largement considéré comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire de la comédie. Date limite a annoncé qu’un prochain biopic de l’icône mettra en vedette Geoffrey Rush (pirates des Caraïbes) en tant que membre de la famille Marx. Sourcils haussés présente Rush dans le rôle principal de Groucho Marx, avec Sienna Miller et Charlie Plummer dans le casting de soutien.

Steve Stoliar est le scénariste du film. Le projet est basé sur les propres mémoires de Stoliar, Sourcils levés : mes années dans la maison de Groucho. Oren Moverman, nominé aux Oscars, est le réalisateur du film. Plummer jouera Stoliar à l’écran, tandis que Miller jouera Erin Flemming, la petite amie de Stoliar devenue manager qui finira par prendre en charge sa vie personnelle et professionnelle.

Groucho Marx a commencé sa profession de divertissement en tant qu’interprète de vaudeville aux côtés de ses frères. Ensemble, le groupe gagnerait en importance en tant que Marx Brothers. Il deviendrait acclamé dans les industries du cinéma, de la radio et de la télévision. Soupe de canard, sans doute son film le plus aimé, est considéré comme l’une des meilleures comédies de l’histoire du cinéma. Marx recevra plus tard un Academy Award honorifique en 1974 pour ses contributions au monde de la comédie.

Un synopsis pour le prochain film se lit comme suit: « Sourcils haussés relate l’expérience de Stoliar en tant que secrétaire personnel et archiviste du comédien au cours des trois dernières années de sa vie, et bien qu’il se concentre principalement sur le temps de Stoliar avec Groucho, le mémoire présente également des anecdotes sur son temps passé avec deux autres Marx Brothers, Zeppo et Gummo, ainsi que d’autres icônes du cinéma comme Jack Lemmon, Mae West, Bob Hope et bien d’autres.

Sourcils haussés a été dans un état d’enfer de développement pendant des années. En 2015, la rock star et réalisateur d’horreur Rob Zombie devait diriger le projet. Maintenant, Zombie n’est plus impliqué dans la production. Moverman a pris sa place dans le fauteuil du réalisateur. Quand on parle de Sourcils haussés, a-t-il expliqué, « C’est un plaisir et un honneur et une responsabilité et probablement quelque chose d’autre de travailler avec ce casting incroyable sur une histoire qui, je l’espère, réintroduira le génie de Groucho Marx d’une manière nouvelle, provocante et divertissante toutes ces années plus tard. Steve Stoliar a donné au monde un aperçu incroyable d’une époque révolue. Bien fait, nous le bousillerons royalement.

Miranda Bailey, productrice du film, ainsi que PDG de la société de production Cold Iron Pictures, a ajouté aux commentaires de Moverman lorsqu’elle a déclaré: «Après de nombreuses années de travail assidu pour adapter la brillante histoire vraie de Steve à l’écran, je ‘ Je suis ravi que nous ayons trouvé l’ensemble parfait d’acteurs pour représenter ces personnages riches mais compliqués qu’Oren saura, sans aucun doute, magistralement donner vie. Même dans un monde qui nous dit « ne rencontrez jamais vos idoles », l’amitié de Steve avec Groucho Marx, bien que remplie de moments d’humanité déchirante, s’est avérée être une expérience extrêmement positive et qui a changé sa vie – une essence que nous espérons capturer pour notre public. »

La date de sortie de Hausser les sourcils n’a pas encore été annoncé.

