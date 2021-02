GEO est un concept de vélo électrique saisissant et futuriste plein de courbes et sans poignées de frein

Les vélos électriques sont très à la mode, ainsi que les scooters électriques, et il n’est pas surprenant que l’imagination soit lancée pour réaliser différents modèles. Bien sûr, celui de GÉO C’est un concept de vélo électrique qui va au-delà de tout ce qui est préétabli.

C’est un projet des étudiants Cheolhee Lee, Dahae Lee et Hyewon Park, qui ont cherché à rendre le concept actuel de vélo électrique aussi futuriste que possible. Bien que pas un produit, C’est une idée frappante et ingénieuse dans laquelle ils n’ont pas négligé les éléments qu’un vrai vélo électrique doit intégrer pour fonctionner.

La géométrie du cercle pour bannière

Ce qui ressort à première vue, c’est le design du cadre: il ne rappelle rien de ce que nous avons vu auparavant dans ce domaine, ni quand il y a eu un modèle qui a fondé sa différenciation sur cette pièce comme le vélo de descente électrique d’Erik Habermann. GEO est conçu pour être un vélo standard, ni cargo ni sportif, et surtout fonctionnel et facile à ranger.

Les créatifs ont parcouru un grand nombre de croquis précédents jusqu’à ce qu’ils restent avec le final, minimaliste, géométrique et avec l’intention d’être compacts. Comme nous l’avons dit, la partie centrale est le protagoniste avec un cadre qui a les tubes inférieur et supérieur parallèles car, en fait, il est un seul tube qui tourne à 180 degrés à l’avant.

Ce cercle qui est intégré juste entre ces tubes et qui accroche le système de pédale et de chaîne est la structure qui intègre la batterie et le système électrique. Sur ce, dans l’espace d’un demi-cercle, il y aurait un espace pour pouvoir porter un petit sac et / ou une batterie amovible.

Le guidon est également assez différent de ce que l’on voit habituellement aujourd’hui. Ils l’ont cherché pour avoir un design ergonomique pour s’adapter aux mains et aux yeux, n’a pas de poignées pour les freins, qui pouvait être activée grâce à une surface tactile.

Au centre du guidon, nous voyons un petit écran pour afficher les informations de l’itinéraire (vitesse, modes de conduite, autonomie, etc.). Et ce qui est également frappant, c’est LED pour l’éclairage, étant une ligne qui tire parti de la courbure frontale du tube.

Comme nous l’avons dit au début, il s’agit d’un design conceptuel et il serait assez rare de le voir se réaliser, en partie parce qu’il y a des aspects qui ne sont pas du tout clairs, tels que les mesures du vélo et son adaptabilité au cycliste. Mais cela ne signifie pas que cela puisse servir d’inspiration et que nous pouvons voir quelque chose de similaire dans le futur, nous avons déjà vu d’autres cas précédents de créations propres totalement révolutionnaires par rapport au standard qui sont au moins devenus une réalité.

Images | Cheolhee Lee, Dahae Lee et Hyewon Park