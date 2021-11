Gentefied Saison 3: Date de sortie, distribution et autres informations

DODOCOOL Hub Usb-C Multifonction 6 En 1 Avec Distribution D'Alimentation De Type C 4K Video Hd Sortie Port Adaptateur Ethernet Gigabit Et 3 Ports Usb 3.0

Aperçu Le Hub USB-C multifonction Dodocool 6-en-1 avec alimentation est une solution idéale pour les ordinateurs portables et autres appareils avec un port USB-C ou un port Thunderbolt 3 (USB-C) disponible. Il vous permet de recharger votre MacBook Pro, MacBook, Google Chromebook Pixel ou d'autres périphériques Type-C compatibles USB Power avec leur chargeur d'origine tout en diffusant simultanément des vidéos via le port de sortie HD et en transférant des fichiers via les ports USB 3.0 Type-A. Vous pouvez également profiter d'une connexion Ethernet câblée jusqu'à 10/100 / 1000Mbps. Caractéristiques Hub 6-en-1 multifonction USB-C Étendez trois ports SuperSpeed ??USB 3.0, un port USB Power Delivery Type-C, un port de sortie HD et un port RJ-45 Gigabit Ethernet à partir d'un port USB-C ou d'un port Thunderbolt 3 (USB-C). 3 ports SuperSpeed ??USB 3.0 Connectez simultanément jusqu'à trois périphériques USB-A et transférez des données jusqu'à 5 Gbps. Compatible avec les périphériques de