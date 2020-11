Genshin Impact: Xingqiu Best Build, Team, et plus encore!

Avec la prochaine bannière regardant Childe et Diona, appelée Adieu de Snezhnaya, vous les avez peut-être déjà lâchées! Bien que dans la dernière bannière pour Klee, vous ayez peut-être eu un puissant utilisateur d’Hydro appelé Xingqui! Maintenant, Xingqiu peut paraître livresque; cependant, il étudie la lame et il n’a pas peur de se plonger dans l’épaisseur des combats. Bien qu’il soit plutôt un personnage de soutien, donc vous le partez correctement, il complétera vraiment votre équipe! Voici un guide sur la meilleure façon d’utiliser Xingqiu!

Style de jeu

Xingqiu est mieux joué en tant que personnage de soutien, ne vous attendez pas à ce qu’il inflige le plus de dégâts de tout votre groupe; s’il est le donneur de dommages, alors il y a quelque chose qui cloche. Cependant, lorsqu’il est associé au bon combo, il peut augmenter l’efficacité de l’équipe à travers le toit. Imaginez que Xingqiu possède une pierre à aiguiser pour affûter les lames. Une lame sans affûtage s’émoussera rapidement. Si vous prenez soin de la lame avec une pierre à aiguiser, la lame brillera et coupera tout sur son passage. La pierre à aiguiser soutient la lame; sans elle, ce n’est pas aussi efficace!

Curieusement, les capacités de Xingqiu varient de son ATK, même s’il joue un rôle de soutien, cela signifie qu’il peut encore infliger de lourds dégâts s’il est construit correctement. De plus, Hydro n’est pas un élément causant des dégâts massifs; c’est davantage un élément qui cause l’effet Hydro, ce qui laisse les ennemis vulnérables aux autres effets d’éléments.

Compétences de Xingqiu

Style Guhua

Attaque normale Effectuez jusqu’à cinq frappes consécutives.

Attaque chargée Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.

Attaque plongeante Plonge dans les airs, endommageant les ennemis le long du chemin et infligeant AOE DMG à l’impact.

Compétence élémentaire – Écran pare-pluie fatal Xingqiu effectue deux frappes avec son épée, traitant Hydro DMG. Simultanément, sa capacité crée le nombre maximum d’épées de pluie, qui mettront en orbite votre personnage actif. Lorsqu’un personnage prend de la DMG, l’épée de pluie se brise, réduisant la quantité de DMG prise. Augmente la résistance du personnage à l’interruption. 20% des Xingqui Hydro Le bonus DMG sera converti en réduction DMG supplémentaire pour les épées de pluie. Le montant maximum de réduction de DMG supplémentaire pouvant être obtenu de cette manière est de 24%. Le nombre maximum initial de Rain Swords est de 3. L’utilisation de cette capacité applique le statut Humide au personnage.

Explosion élémentaire – Raincutter Lancez Rainbow Bladework et combattez en utilisant une pluie d’épée illusoire tout en créant le nombre maximum d’épées de pluie. Les attaques normales déclencheront des attaques consécutives de pluie d’épée, infligeant Hydro DMG. Les épées de pluie resteront au nombre maximum pendant toute la durée de la capacité. Ces effets se répercutent sur d’autres personnages.



Passifs

Hydrothérapique – Débloqué à l’Ascension 1 Lorsqu’une épée de pluie est brisée ou lorsque sa durée expire, elle régénère les PV du personnage actuel sur la base de 6% des PV max de Xingqiu.

– Débloqué à l’Ascension 1 Lames au milieu des gouttes de pluie – Débloqué à l’Ascension 4 Xingqiu gagne 20% Hydro Bonus DMG.

– Débloqué à l’Ascension 4 Éclair de génie – Débloqué lors de l’acquisition du personnage. Lorsque Xingqiu fabrique des matériaux de talent de personnage, il a 25% de chances de rembourser une partie des matériaux de fabrication utilisés.

– Débloqué lors de l’acquisition du personnage.

Constellation

L’odeur est restée – Constellation niveau 1 Augmente le nombre maximum d’épées de pluie de 1.

– Constellation niveau 1 Arc-en-ciel sur le ciel azur – Constellation niveau 2 Prolonge la durée de Épée de Guhua – Raincutter par 3s. Diminue la Hydro RES des ennemis touchés par les attaques de pluie à l’épée de 15% pendant 4s.

– Constellation niveau 2 Tisseur de vers – Constellation niveau 3 Augmente le niveau de Épée de Guhua – Raincutter par 3. Le niveau de mise à niveau maximal est de 15.

– Constellation niveau 3 Evilsoother – Constellation niveau 4 Pendant toute la durée de Guhua Sword: Raincutter, le DMG infligé par Guhua Sword: Fatal Rainscreen est augmenté de 50%.

– Constellation niveau 4 Étreinte de la pluie – Constellation niveau 5 Augmenter le niveau de Guhua Sword – Écran de pluie fatal par 3. Le niveau de mise à niveau maximal est de 15.

– Constellation niveau 5 Par conséquent, appelez-les mes propres versets – Niveau de constellation 6 Activation de 2 sur Épée de Guhua – Raincutter Les attaques de pluie à l’épée augmentent considérablement le DMG du troisième. Xingqiu régénère 3 points d’énergie lorsque les attaques de pluie d’épée touchent les ennemis.

– Niveau de constellation 6

Meilleure construction pour Xingqui

Comme Xingqui est une source parfaite de réactions hydro-élémentaires, cela entraîne une réduction des dégâts indispensable aux ennemis, en particulier lorsqu’ils sont des ennemis de niveau supérieur. Plus encore, si vous améliorez ses niveaux de constellation, ne débloquant même que son niveau de constellation Rainbow Upon the Azure Sky l2, il devient extrêmement puissant lorsqu’il est associé à un autre personnage Hydro DPS.

L’arme de choix pour Xingqui est la Skyward Blade. C’est une arme 5 étoiles; une arme 3 étoiles incroyable que vous pouvez obtenir beaucoup plus tôt est la Lame de filet. Une autre alternative est le Épée de Favonius c’est une arme 4 étoiles.

Lame vers le ciel – 5 étoiles Taux CRIT augmenté de 4% . Gagne de la puissance de Skypiercing en utilisant une explosion élémentaire:

Augmente la vitesse de déplacement de dix% , augmente ATK SPD de dix% et augmente les DEG des attaques normales et chargées de 20% pendant 12s.

Lame de filet – 3 étoiles En cas de coup, a 50% de chances d’infliger 240% de DÉG d’ATQ à un seul ennemi. Cela ne peut se produire qu’une fois toutes les 15 secondes.

Épée Favonius – 4 étoiles Les hits CRIT ont un 60/70/80/90/100% chance de générer 1 Orbe élémentaire, qui régénérera 6 Énergie pour le personnage. Cela ne peut se produire qu’une fois 12 / 10,5 / 9 / 7,5 / 6 s .



Le meilleur ensemble d’artefacts pour Xingqui est le Noblesse Oblige, car il est parfait pour la recharge d’énergie, augmentant les dégâts d’hydro et le pourcentage d’attaque.

Noblesse oblige Deux pièces de cet ensemble vous obtenez: Dégâts de l’explosion élémentaire + 20% Quatre pièces de cet ensemble vous obtenez: L’utilisation d’une explosion élémentaire augmente l’ATK de tous les membres du groupe de 20% pendant 12s. Cet effet ne peut pas se cumuler.



Ascension

Pour tout ce qui concerne les niveaux d’Ascension et comment acquérir les matériaux pour eux, consultez notre guide agricole pour Xingqui!

Meilleure équipe pour Xingqui

Comme nous l’avons dit ci-dessus, Xingqui est un excellent personnage de soutien DPS, et lorsqu’il est associé à un autre personnage Hydro DPS tel que Mona, son vrai pouvoir se déploie. De plus, lorsque vous avez un barreur de premier plan tel qu’un utilisateur Pyro Dilic dans l’équipe, ils peuvent utiliser plus de réactions élémentaires et causer des dégâts massifs. Le dernier élément de l’équipe est Bennett, un autre utilisateur de Pyro, car avoir des utilisateurs doubles de Pyro augmente les dégâts globaux de votre équipe!

Si vous n’avez pas Diluc, tu peux le changer pour Klee, est un marchand de dommages phénoménal. Si vous n’avez pas Bennett, vous pouvez échanger ce monsieur pour cuisiner un Pyro fou Xiangling. Les utilisateurs de Fire Pyro sont essentiels pour libérer le véritable potentiel de cette équipe!

Oui, avoir un autre utilisateur Hydro est parfait pour Xingqui cependant, si vous n’avez pas Mona, vous pouvez utiliser soit Fischl ou Venti. Cet ensemble donnera à l’équipe plus de réactions élémentaires à utiliser! Ce n’est jamais une mauvaise chose!