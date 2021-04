Genshin Impact surprend avec la date de la version 1.5 et de la PS5

Le développeur miHoYo a annoncé aujourd’hui que la version 1.5 de Genshin Impact «Jadeite Light» sera disponible le 28 avril 2021.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Sam Wilson est le nouveau et authentique Captain America

Les joueurs pourront plonger dans l’histoire de Liyue avec Zhongli, rencontrer de nouveaux personnages Eula et Yanfei, affronter de nouveaux boss intimidants, créer un monde intérieur à Teyvat et découvrir la version PlayStation 5 du jeu avec visualisation et performance pour la première fois. amélioré.

Genshin Impact est un RPG d’action gratuit qui emmènera les joueurs dans l’étonnant monde ouvert de Teyvat. Les joueurs joueront le rôle d’un mystérieux «voyageur» qui entreprendra son voyage à la recherche de son frère / sœur dont il a été séparé il y a de nombreuses années et, enfin, révélera les mystères que cache ce monde.

Voyageurs! Aujourd’hui, Paimon a des nouvelles passionnantes à partager avec vous tous: Genshin Impact arrivera sur PlayStation®5 le 28 avril! Restez à l’écoute de nos canaux de médias sociaux officiels pour les dernières mises à jour!#GenshinImpact pic.twitter.com/0wHtxp8Gap – Paimon (@GenshinImpact)

16 avril 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Resident Evil Village: les fans sont enthousiasmés par les mercenaires

Genshin Impact peut être téléchargé gratuitement pour PS4 et PS5 via le PlayStation Store, pour Android via Google Play, pour iOS via l’Appstore et pour PC via la page miHoYo.