Genshin Impact: Summon Simulator! – Guides de jeu Pro

Comme Genshin Impact est un jeu de gacha, il est finalement basé sur la chance et la pitié si vous parvenez à vous attraper un personnage ou un objet 5 étoiles. Si vous parvenez à en laisser un, ne vous attendez pas à en obtenir un autre pour une très longtemps!

Genshin Impact: Simulateur d’invocation

Un simulateur d’invocation est exactement ce qu’il sonne; vous pouvez les utiliser pour voir quels souhaits vous auriez si vous les utilisiez dans Genshin Impact, dans une certaine mesure. Cependant, ce ne sont que des simulations; votre expérience sera différente de la réalité de Genshin Impact, car vous utilisez des destins qui peuvent disparaître rapidement en un clin d’œil.

Les simulateurs d’invocation sont un plaisir inoffensif qui pourrait potentiellement fausser votre sens de la réalité, car vous pourriez avoir la chance d’obtenir des personnages 5 étoiles d’affilée, ce qui est moins que de retrouver Diluc. Vous n’avez rien à dépenser pour utiliser ces simulateurs. Si vous jouez à Genshin Impact sans dépenser d’argent, un simulateur d’invocation est un moyen intéressant de comparer vos 10 souhaits avec ce que vous obtenez dans Genshin.

Il existe deux principaux simulateurs d’invocation que vous pouvez utiliser, et nous allons les utiliser tous les deux et tirer 90 rouleaux à l’aide d’un pack 10 Fate, car c’est à ce moment que le système de pitié entre en jeu et vous donne un personnage 5 étoiles. Nous allons comparer les deux et voir lequel a l’algorithme le plus proche de la réalité.

Garantie de chute 4 étoiles: Si un joueur ne gagne aucun objet 4 étoiles ou plus après 9 tirages, le 10e tirage est garanti être un élément 4 étoiles ou plus. Ce compteur sera réinitialisé si le joueur tire un objet 4 étoiles ou plus.

Si un joueur ne gagne aucun objet 4 étoiles ou plus après 9 tirages, le 10e tirage est être un élément 4 étoiles ou plus.

Garantie des personnages 4 étoiles en vedette: Chaque fois qu’un joueur gagne un objet 4 étoiles, il y a 50% de chances qu’il soit l’un des personnages 4 étoiles présentés. Si l’article 4 étoiles gagné est ne pas l’un des personnages en vedette, le prochain objet 4 étoiles gagné est garanti pour être l’un des personnages en vedette. Ainsi, il nécessite un maximum de 20 tirages pour gagner un personnage de bannière en vedette.

Chaque fois qu’un joueur gagne un objet 4 étoiles, il y a 50% de chances qu’il soit l’un des personnages 4 étoiles présentés.

Garantie de chute 5 étoiles: Si un joueur ne gagne aucun objet 5 étoiles après 89 tirages, le 90e tirage est garanti être un article 5 étoiles. Ce compteur sera réinitialisé si le joueur tire un objet 5 étoiles Les bannières de personnages promotionnels ne contiennent pas d’armes 5 étoiles dans leur réserve d’objets.

Si un joueur ne gagne aucun objet 5 étoiles après 89 tirages, le 90e tirage est être un article 5 étoiles.

Garantie de personnage 5 étoiles promotionnelle: Chaque fois qu’un joueur gagne un objet 5 étoiles, il y a 50% de chances que ce soit le personnage promotionnel 5 étoiles. Si l’article 5 étoiles gagné est ne pas le caractère promotionnel, le prochain article 5 étoiles gagné est garanti être le caractère promotionnel. Ainsi, il nécessite un maximum de 180 tirages pour gagner le caractère de bannière promotionnelle.

Chaque fois qu’un joueur gagne un objet 5 étoiles, il y a 50% de chances que ce soit le personnage promotionnel 5 étoiles.

Nous ne prendrons note que des personnages et des armes 4 étoiles et 5 étoiles que nous recevons.

Tout d’abord, le simulateur d’invocation de Stellarashes:

1 à 10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

Dès le départ, avoir 7 gouttes de personnage avec un doublon semble trop beau pour être vrai, bien qu’il y ait un changement de 50% tous les 10 tirages pour devenir un personnage 4 étoiles, car le système de pitié 4 étoiles est inférieur au 5 étoiles. . Bien que pas de personnage 5 étoiles, seulement une arme 5 étoiles, nous avons tiré notre 80e lot de souhaits.

La prochaine étape est le simulateur Gi-wish. Pour cela, nous allons utiliser à la fois l’événement de promotion de personnage et le souhait standard disponible, car nous avons plus d’options dans ce simulateur de souhait que dans le premier.

Le premier debout, Adieu Snezhnaya, où nous avons la chance d’arriver Childe et Diona:

1 à 10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

Tout de suite, nous souhaitons que ce soit un véritable 90 ensemble de souhaits que nous avons fait à Genshin impact, car ces souhaits étaient incroyables. Surtout atterrir les deux Childe et Diona, les deux personnages de promotion peuvent prendre aussi longtemps que 180 tirages! Personnellement, nous ne voyons pas cela se produire, mais c’est amusant de rêver.

Maintenant pour le souhait standard Invocation Wanderlust:

1 à 10

11-20

21-30

31-40 4 étoiles – Ningguang Deux armes 4 étoiles

41-50 Arme 4 étoiles 4 étoiles – Saccharose

51-60 4 étoiles – Noelle 4 étoiles – Kaeya

61-70

71-80 Arme 5 étoiles – Pierre tombale de loup Arme 4 étoiles

81-90

Une fois de plus, nous souhaitons que ces souhaits soient vrais. Bien qu’avec la règle de la pitié en vigueur, il n’y a aucun moyen que nous aurions dû recevoir un autre ensemble de personnages 5 étoiles après avoir obtenu l’arme 5 étoiles. Mais obtenir les deux Jean et Keqing, qui sont des personnages incroyables! Peut-être que le simulateur d’invocation n’est pas le plus précis, ou peut-être que nous sommes simplement chanceux!

En toute honnêteté, le premier que nous pensons est plus précis pour l’algorithme approprié de Genshin Impact, mais le second a l’esthétique et la sensation du vrai. Bien que nous sachions que c’est purement pour le plaisir et que c’est génial si vous faites les deux simultanément pour comparer, ce que vous recevrez est purement aléatoire. Le système de pitié est loin, mais 90 pulls pour accrocher un rare est assez brutal, encore pire quand il pourrait être de 180 sur les bannières de promotion.

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!