Genshin Impact se déroulera à 60 FPS sur PlayStation 5

Bien que cette année ait vu l’émergence du multijoueur avec une forte expansion et popularité, comme Call of Duty: Warzone, Les gars de l’automne Oui Parmi nous, 2020 a permis l’arrivée d’un autre titre en ligne à succès: Impact Genshin. La création surprenante de miHoYo, progressivement et exponentiellement, est devenue l’un des lancements les plus renommés de ce dernier trimestre, récolter des millions de dollars en un temps record et combinant un nombre incroyable de joueurs en quelques jours, qui apprécient la proposition asiatique avec une emphase notable.

Ce succès, il faut le noter, a garanti l’annonce de une version pour PlayStation 5, qui sera mis à disposition de la plateforme une fois que l’appareil lui-même pourra être acheté par les consommateurs. Cette version, précisément, est une gracieuseté du mise à jour 1.1, qui offrira des améliorations graphiques et des temps de chargement plus courts pour la prochaine console de Sony. Aussi, conformément à ce qui a été confirmé par la société japonaise à travers son Blog, le jeu se déroulera à 60 FPS, comprenant « tous les autres grands mécanismes actuellement pris en charge pour la version PS4« .

Sans aucun doute, l’impact de Impact Genshin sera encore plus élevé une fois qu’il pourra être attribué pour PlayStation 5, étant donné qu’il arrivera sur le marché le 19 novembre –En Espagne-. Pendant ce temps, la mise à jour 1.1 mise en évidence est déjà présente dans les versions restantes de la création, nous vous recommandons donc de saisir leurs serveurs afin de goûter au nouveau contenu.

