Pour Genshin Impact Version 1.1, quatre nouveaux personnages sont sortis, Childe, Diona, Zhongli, et Xinyan. Par conséquent, il est assez prudent de supposer que quatre pourraient arriver à la version 1.2. Deux personnages 5 étoiles ont été confirmés, Ganyu et Albédo, mais les deux personnages 4 étoiles sont toujours une rumeur. Quelques-unes de ces rumeurs soupçonnent Rosaria être l’un d’entre eux.

Genshin Impact Rosaria Skills, Talents, and Ascension

Rosaria est un 4 étoiles Utilisateur Cryo qui utilise Polearm comme une arme. Elle est membre de la Église de Favonius dans Mondstadt. Nous savons qu’elle est un personnage à venir pour Genshin Impact parce que Barbara, Fischl, Kaeya et Jean dans leurs profils ont des lignes de voix off pour Rosaria. Et quand ils ont des lignes de voix off, c’est une bonne indication qu’ils deviendront des personnages jouables dans le futur.

Maintenant Rosaria n’est pas confirmée, mais la rumeur dit qu’elle sera l’un des personnages 4 étoiles sortis avec Ganyu et Albédo dans la version 1.2.

N’oubliez pas que cette information est essentiellement un espace réservé, mais c’est une idée approximative. Cet article sera mis à jour lorsque plus d’informations seront connues ou lorsque la mise à jour officielle sortira, alors prenez-le avec une pincée de sel.

Attaquer les talents

Aucune information n’est connue à l’heure actuelle. Lorsque nous en saurons plus, cette section sera mise à jour.

Compétence élémentaire

Actuellement, peu de détails sont connus sur Rosaria. Cependant, lorsque nous entendrons plus d’informations, cette section sera mise à jour.

Explosion élémentaire

Malheureusement, aucune information n’est connue pour le moment. Lorsque plus d’informations seront connues, cette section sera mise à jour dès que possible.

Talent et ascension

Bientôt disponible!

Passif

Pas connu

Instinct mordant

Bénédiction divine

Constellation

Œil vif – Constellation niveau 1 Augmentation critique des hirs Rosaria Vitesse d’attaque normale de 10% pendant 3 secondes. Répéter les coups critiques actualisent la durée.

Conviction résonnante – Constellation niveau 2 Prolonge la durée de Rosaria Explosion élémentaire de 4 secondes (2 coups supplémentaires)

Amélioration des compétences élémentaires – Constellation niveau 3 Augmente le niveau de Rosaria Compétence élémentaire par 3. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15.

– Suivi des points faibles – Constellation niveau 4 Quand Rosaria Crits de compétence élémentaire, il restaure 4 points d’énergie Cela ne peut se produire qu’une seule fois par compétence élémentaire.

– Amélioration de l’explosion élémentaire – Constellation niveau 5 Augmente le niveau de Rosaria Explosion élémentaire de 3. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15.

Pas connu – Niveau de constellation 6 Augmente les dégâts de l’explosion élémentaire de 10% contre les ennemis affectés par Cryo. Les dégâts supplémentaires contre les ennemis gelés sont doublés.



À l’heure actuelle, nous sommes assez convaincus que la majorité de cela est vrai, mais certaines choses peuvent changer au moment de la publication de la mise à jour. Alors prenez toujours tout avec une pincée de sel.

