Genshin Impact: Reputation System – Guides de jeu Pro

Avec la mise à jour de Genshin Impact 1.1 juste au coin de la rue, MiHoYo commence à publier plus d’informations au fur et à mesure du tirage du jour. Lors d’un livestream, ils ont publié de nouvelles informations qui n’étaient pas mentionnées dans le livesteam précédent axé sur la date de sortie de 1.1. Voici toutes les informations que nous connaissons du livestream!

Système de réputation

Il semble que le système de réputation va être un mécanisme essentiel dans Genshin Impact, que de nombreux ajouts qui ont été divulgués / mentionnés sont verrouillés derrière ce système – comme le Waypoint portable. Cependant, tout progrès que vous avez fait vers ce système se débloquera automatiquement en fonction de ce que vous avez fait, il n’y a donc pas lieu de paniquer!

Merci de Zeniet d’être la source de toutes ces informations!

Le système de réputation se débloquera lorsque vous atteindrez le rang d’aventure 25, et vous devez avoir terminé le scénario d’Archon Quest pour accéder à ce nouveau système. Pour augmenter votre réputation, vous continuez essentiellement ce que vous faisiez avant même que ce système existe; cependant, ce sont de nouvelles fonctionnalités ajoutées pour vous aider.

Terminez des quêtes à Mondstadt et à Liyue.

Explorez le monde de Teyvat Coffres ouverts Trouver des oculus élémentaires Déverrouiller les waypoints Et compléter d’autres activités d’exploration

Primes complètes – c’est une nouvelle fonctionnalité Traquer les cibles Les listes de primes sont actualisées tous les lundis et chaque semaine, vous pouvez compléter jusqu’à 3 primes réparties dans toutes les villes.

– c’est une nouvelle fonctionnalité Requêtes complètes – c’est une nouvelle fonctionnalité. Les résidents locaux vous demanderont de remplir des mini demandes pour eux Les listes de demandes sont actualisées tous les lundis et chaque semaine, vous pouvez remplir jusqu’à 3 demandes réparties dans toutes les villes.

– c’est une nouvelle fonctionnalité.

Récompenses de niveau de réputation

À certains niveaux de ce système de réputation, les récompenses seront débloquées; il peut s’agir de recettes, de nouveaux skins de planeur, de cartes de visite et même de certains éléments utiles sous forme de plans – tels que le Waypoint portable et la résine condensée. Les récompenses de chaque région différeront légèrement mais pas de beaucoup. Le niveau le plus élevé que vous pouvez acquérir avec la mise à jour 1.1 est le niveau de réputation 8.

Waypoint portable

Au niveau de réputation. 6 à Mondstadt – vous débloquerez le plan de Waypoint portable. Ce waypoint portable crée un waypoint temporaire n’importe où. Cela sera très pratique lors de la culture d’un certain matériau ou même pour les emplacements Elite Boss.

Waypoint portable traits Dure 7 jours. Le marqueur de waypoint portable apparaîtra sur la carte. La création d’un nouveau waypoint détruira votre dernier waypoint créé. A un temps de recharge de 60 secondes



Résine condensée

La résine condensée sera déverrouillée lorsque vous atteindrez le niveau de réputation 3 à Liyue. Lorsque le niveau 3 a été obtenu, vous recevez le plan de résine condensée. Si la résine condensée est utilisée pour un domaine abyssal, au lieu de n’obtenir qu’un seul ensemble de récompenses comme d’habitude, vous recevrez en fait 2 ensembles de récompenses; cependant, vous ne pouvez contenir que 3 résines condensées.

Cela signifie que vous pouvez avoir plus d’utilisations de Resin à utiliser et que vous n’aurez donc jamais à toujours utiliser votre source principale de 120 Original Resin, même si elles changent le fonctionnement de Original Resin dans la version 1.1.

Carte d’identité

Certaines Namecards peuvent être déverrouillées lorsque vous atteignez des niveaux de réputation spécifiques; les commentaires que miHoYo a obtenus à partir de leur enquête en jeu devaient signifier que les gens voulaient des Namecards! Dans les deux régions aux niveaux 4 et 7, vous recevrez des Namecards!

Réputation de Mondstadt Nv. 4 – « Mondstadt – La renommée du héros »

– « Mondstadt – La renommée du héros » Réputation de Mondstadt Nv. sept – « Mondstadt – Bénédiction »

– « Mondstadt – Bénédiction » Réputation de Liyue Nv. 4 – « Liyue – Un millier de navires »

– « Liyue – Un millier de navires » Réputation de Liyue Nv. sept – « Liyue – Dans les nuages »

Recettes

Tout comme les Namecards, à certains niveaux de réputation, les joueurs recevront de nouvelles recettes à cuisiner, et les deux régions auront des recettes exclusives à débloquer.

Réputation de Mondstadt Nv. 1 – Ragoût de pommes du Nord Mondstadt

– Ragoût de pommes du Nord Mondstadt Réputation de Mondstadt Nv. 4 – Sandwich petit-déjeuner de l’aventurier

– Sandwich petit-déjeuner de l’aventurier Réputation de Mondstadt Nv. sept – Tarte à la lune

– Tarte à la lune Réputation de Liyue Nv. 1 – Boules de crevettes dorées

– Boules de crevettes dorées Réputation de Liyue Nv. 4 – Fleur de lotus croquante

– Fleur de lotus croquante Réputation de Liyue Nv. sept – Viande de Tianshu

Apparence de planeur du vent

En atteignant le niveau de réputation 8 dans les deux régions de Mondstadt et de Liyue, vous recevrez un planeur de vent stylisé, Wings of Golden Flight. Cependant, à Mondstadt, vous obtiendrez la variante bleue au lieu de l’or.

Atteindre le niveau de réputation 8 à Liyue pour obtenir le planeur de vent stylisé, Wings of Golden Flight. Mondstandt en a également un mais bleu.#Genshin_Impact # 原 神 pic.twitter.com/LgCxc9TPKp – Zeniet (@Zeniiet) 6 novembre 2020

Système de progression de l’exploration

Avec ce nouveau système de progression d’exploration, vous pouvez afficher la progression de l’exploration sur la carte. Plus le pourcentage est élevé, plus vous êtes près de terminer complètement cette zone. Pour augmenter le pourcentage, vous le faites en ouvrant des coffres, en trouvant des oculus élémentaires, en débloquant des points de cheminement et d’autres activités d’exploration pour augmenter votre progression d’exploration dans chaque zone. Alors jouez à peu près au jeu, et ce nouveau système vous informera de combien il vous reste à trouver pour 100% d’une zone.