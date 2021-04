Genshin Impact passe aux plates-formes de nouvelle génération le 28 avril

Impact Genshin lancé avec un impact massif au sein de la communauté MMORPG. Le jeu est énorme avec une histoire détaillée, un thème immersif et des graphismes améliorés. Le jeu a été lancé à l’origine sur PC et mobile à l’esprit, mais le titre se déplace rapidement vers le public de la console. Une fois cette annonce faite, de nombreux fans se sont demandé si les systèmes de nouvelle génération feraient partie du plan de développement.

Les systèmes de nouvelle génération sont considérablement améliorés graphiquement et matériellement. Cela les rend parfaits pour essayer de nouveaux systèmes puissants sur des titres populaires. Avec une nouvelle annonce des développeurs. Impact Genshin se dirige vers PS5 plus tard en avril et profite de ses capacités de nouvelle génération.

le Impact Genshin Le matériel PlayStation 5 offre une occasion unique d’explorer le monde unique du jeu. En utilisant le système de nouvelle génération, les développeurs peuvent utiliser ses fonctions pour tirer parti du système unique qu’ils ont construit. Le nouveau matériel peut améliorer la qualité visuelle du jeu et amener toute l’expérience au niveau supérieur.

Impact Genshin est un monde magnifique plein de graphismes époustouflants et de concentration culturelle. Avec le matériel PS5, les développeurs peuvent intégrer encore plus de détails dans le monde. Des textures haute résolution, des détails d’histoire uniques et d’autres fonctionnalités majeures ont été améliorés avec la PS5 à l’esprit. Tout cela passe à la résolution native 4k et au support HDR.

Avec le SSD PS5, le jeu obtient des temps de chargement plus rapides lorsqu’il se déplace entre ses zones massives. Cela permet une téléportation presque instantanée et des temps de chargement inexistants dans une multitude de situations différentes.

Pour un changement supplémentaire dans la façon dont le jeu est géré, les joueurs utilisant le contrôleur DualSense peuvent expérimenter un nouveau niveau de réaction dans le titre. DualSense adopte plusieurs technologies différentes que le jeu utilise pour prendre en charge ses fonctions immersives. Les développeurs prévoient d’étudier encore plus profondément pour trouver des utilisations alternatives des fonctions du contrôleur.

Pour rendre le jeu encore plus spécial, les développeurs ont une version exclusive de Qingyun Peak qui ne sera disponible que pour les fans de PS5. C’est un endroit populaire parmi la communauté du jeu, et le relooking espère capturer la beauté inhérente du jeu.

Ceci est conçu pour être le tout début de l’expérience de la console. Avec plus de contenu attendu sur toutes les plates-formes, il n’est pas surprenant que Impact Genshin veut élargir ses options et trouver des solutions alternatives aux futurs problèmes techniques.

Impact Genshin peut être trouvé sur PC et Mobile dispositifs. Le port PS5 est attendu le 28 avril.