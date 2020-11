Genshin Impact: Où trouver la corolle de fleur de brume

Vous ne savez jamais quand un matériau sera utilisé dans le futur. Regardez le Starconch; avant Genshin Impact 1.1, le Starconch était pratiquement inutile, mais maintenant il est essentiel pour les utilisateurs qui utilisent Childe! Avoir un stock de tous les matériaux que vous rencontrez n’est pas mauvais sous aucune forme ou forme.

Genshin Impact Où trouver la fleur de brume

Pour trouver Mist Flower’s à Genshin Impact, rendez-vous sur Colline de Wuwang, à l’est du Dawn Winery, car il y a une abondance de fleurs de brume autour de cet endroit. Un autre endroit pour les trouver est au nord du Luhua piscine!

La fleur de brume ne pousse pas en quantités massives dans un endroit particulier; au lieu de cela, il en pousse quelques-uns ici et là dans certains endroits plus que d’autres. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le Colline de Wuwang la zone est parfaite pour en trouver un bon nombre, y compris Porte de pierre et la zone entre Colline de Wuwang et le Cave Dawn. Si vous entourez Mondstadt, vous en trouverez, mais ce ne sera qu’un ou deux de temps en temps, rien de substantiel.

À partir de l’image ci-dessus, vous pouvez voir ce que nous voulons dire. Ils sont juste dispersés un peu partout, pas en massifs massifs.

Cependant, vous ne pouvez pas récolter les fleurs de brume par elles-mêmes, car un revêtement glacé les protège. Pour pouvoir les cueillir du sol, vous avez besoin d’un utilisateur Pyro; n’importe qui fera et utilisera une attaque qui provoque un incendie. Cette attaque Pyro fera fondre la couche de glace et vous permettra de collecter la fleur de brume.

Les fleurs de brume peuvent être utilisées en alchimie:

Potion de bouclier de givre Ingrédients Effet Augmente la Cryo RES de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.

Huile essentielle de glaçage Ingrédients Queue de lézard x1 et corolle de fleur de brume x1 Effet Augmente la Cryo DMG de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.



