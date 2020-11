Dans Genshin Impact, il existe différentes raretés de matériel; en explorant le monde de Teyvat, vous trouverez du minerai de fer, qui est le minerai le moins précieux. Ensuite, au fur et à mesure que vous progressez, vous trouverez des morceaux de fer blanc, puis ainsi de suite. Cependant, n’arrêtez pas de collecter Minerai de fer, car chaque matériau est nécessaire dans Genshin Impact.

Où trouver des morceaux de cristal

Pour trouver des morceaux de cristal dans Genshin Impact, il y a deux endroits principaux pour les acquérir. Le premier est le Ruines de Stormterror dans Mondstadt, et le second est Pic Quigyun dans le Liyue Région. Bien sûr, vous pouvez renvoyer un personnage inutilisé dans une expédition pour gagner également des morceaux de cristal.

C’est soit ou vers quel domaine vous allez en premier, Ruines de Stormterror ou Pic Qingyun, comme les deux sont remplis de morceaux de cristal pour l’exploitation minière, alors amenez avec vous un utilisateur de Claymore si vous recherchez la vitesse! Chaque zone est assez frustrante à naviguer, car, dans les ruines de Stormterror, vous avez des obstacles à surmonter, mais à Quigyun Peak, vous avez la hauteur.

Nous recommandons de nettoyer Ruines de Stormterror d’abord, puis passer à Pic Qingyun, car il y en a plus mais dans une zone plus large, comme vous pouvez en trouver dans Forêt de pierre de Huaguang et Jueyun Karst. Vous pouvez extraire de petites quantités dans les deux Mondstadt et Liyue, pourtant ils sont minuscules par rapport au montant ailleurs. Chaque fois qu’un morceau de cristal est extrait, vous pouvez recevoir 1 à 3 pièces et le temps de réapparition normal est toutes les 72 heures.

Il y a des expéditions minières dans le Bois chuchotants, Gorges de Dadaupa, et Côte de Yaoguang. Si vous envoyez des personnages lors d’expéditions de 20 heures dans ces zones spécifiques, ils reviendront avec sept à huit morceaux de cristal.

Crystal Chunk n’est utilisé que dans les gadgets de fabrication d’armes et de mise en caisse, tels que les pierres de résonance, le capteur de vent et la boussole au trésor. Chaque fois que vous devez fabriquer une arme, il vous faudra 50 morceaux de cristal, vous en avez donc vraiment besoin. Avec la sortie de Genshin Impact 1.2, trois nouvelles armes sont ajoutées, et chacune à fabriquer nécessite également 50 morceaux de cristal, il est donc préférable de cultiver ce matériau maintenant que de le cultiver à sa sortie. Vous trouverez plus d’informations sur les armes dans notre guide Genshin Impact 1.2. Les armes qui peuvent être fabriquées avec des morceaux de cristal sont les suivantes:

Ingrédients

Ingrédients

Ingrédients

Ingrédients

Ingrédients

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!