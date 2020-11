Les ingrédients et matériaux sont de toutes formes et tailles, vivants ou morts. Cela dépend vraiment. En explorant le monde de Teyvat, notre conseil est de piller tout ce qui se trouve en vue, de ne jamais cesser de cliquer sur le bouton E ou X, car vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de quelque chose!

Genshin Impact: où trouver des grenouilles

Pour trouver des grenouilles à Genshin Impact, dirigez-vous vers le sud-ouest de Wuwang Hill et traverser la rivière; vous verrez quelques petites îles. Sur ces îles se trouve une abondance de grenouilles prêtes à être capturées. Pour un emplacement plus facile, rendez-vous à la Statue des Sept à proximité Marais de Dihua, et vous trouverez beaucoup de grenouilles ici.

Pour trouver le meilleur emplacement pour trouver des grenouilles, vous devez vous diriger vers le point de déplacement rapide à l’est de Colline de Wuwang, puis dirigez-vous vers le sud-ouest et vous verrez une collection de petites îles. Ces îles sont là où se trouvent les grenouilles. Une autre façon de se rendre sur ces îles est de se téléporter vers le point de déplacement rapide à l’ouest du Marais de Dihua puis suivez l’eau au nord-ouest pour atteindre ces îles. Nous marquerons cette zone sur l’image ci-dessous.

le Marais de Dihua La Statue des Sept a quelques grenouilles que vous pouvez également ramasser, mais en regardant entre les deux, l’emplacement sans nom à l’ouest est la meilleure option!

Les grenouilles ne sont utilisées qu’en Alchimie. Voici les recettes qui utilisent des grenouilles:

Huile essentielle immobile Ingrédients Effet Augmente la Geo DMG de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.

Huile essentielle choquante Ingrédients Grenouille x1 et Electro Crystal x1 Effet Augmente la DMG Electro de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.

Huile essentielle en streaming Ingrédients Effet Augmente les DÉG Hydro de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.

Huile essentielle flamboyante Ingrédients Grenouille x1 et étamine de fleurs enflammées x1 Effet Augmente les DÉG du Pyro de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.



Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!