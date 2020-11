Genshin Impact: Opportunité illimitée – Guides de jeu Pro

Cette quête mondiale est la septième quête de Meteoric Wave et la première des trois de la série de quêtes Star of Destiny de l’événement Unreconciled Stars à Genshin Impact! Cependant, il s’agit d’un événement, nous vous conseillons donc de les compléter le plus rapidement possible!

Opportunité illimitée

Une opportunité illimitée est une quête dans Genshin Impact, qui fait partie de l’événement Star non réconcilié. Vous devez convaincre Ivanovich que l’utilisation de météorites n’est pas une bonne opportunité commerciale. Cependant, vous devez choisir judicieusement vos réponses car cela peut affecter votre amitié avec Ivanovich.

Pour accepter cette quête, vous devez être au rang Aventure 20 et avoir terminé la quête d’histoire Ce que les cieux cachent, l’eau révèle. Si vous ne l’avez pas, alors le Événement Star non réconcilié n’est pas accessible pour vous.

Dirigez-vous vers Port de Liyue, et trouvez le stand d’Ivanovitch; en lui parlant, il mentionnera l’utilisation de météorites comme bijoux et que c’est une idée incroyable. Vous devez convaincre Ivanovich de la meilleure façon possible que c’est une idée terrible, mais en choisissant les mauvaises réponses, votre amitié se détériorera. Heureusement, nous avons les bonnes réponses à ses questions à portée de main, votre amitié sera donc meilleure que jamais!

Question Quelle? Pourquoi pas? Je ne laisse pas passer cette opportunité commerciale.

Répondre Vous vous évanouirez si vous touchez ces météorites.



Question Mais je crois qu’il existe des machines qui peuvent résoudre ce problème … Il devrait y en avoir, non?

Répondre Peut-être pourriez-vous aller à la Guilde des aventuriers …



Question Hmm … Quand vous le dites ainsi, cela a du sens. Mais ils ne peuvent sûrement pas être aussi dangereux …

Répondre Mais les gens qui achètent ceux-ci le feront …



Les choix n’ont en fait aucune valeur, alors choisissez ce que vous voulez. Ces réponses rendent Ivanovich plus heureux de ne pas utiliser les météorites comme bijoux!

Votre prochaine tâche est de ramasser des fleurs à côté des météorites; ceux-ci sont Fleurs douces. Heureusement, il y en a quelques-uns juste à l’extérieur de Port de Liyue, alors cueillez trois d’entre eux. Cependant, ce faisant, un Pyro Whopperflower immergera en voulant mettre fin à votre vie. Tuez-le avec Cryo ou Hydro pour une mort douloureuse ou ouvrez votre carte et fuyez vers le waypoint le plus proche, soit ou.

Retournez à Ivanovich et remettez les trois Fleurs douces, et ceci conclut la quête Opportunité illimitée. Il s’agit de la première quête, la seconde est Une perte mystérieuse et la troisième est Problèmes avec les lettres. Avec ces quêtes, vous gagnerez l’Essence de l’Étoile Fading, qui vous permet d’acheter des objets dans la boutique de l’événement; nous vous recommandons d’économiser pour la Couronne de Sagehood.

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!