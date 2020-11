Genshin Impact: Northlander Prototype Farming

Trouver certaines gouttes dont vous avez besoin peut être extrêmement frustrant, et les matériaux de forgeage haut de gamme sont l’un des plus ennuyeux à acquérir. Parfois, le seul moyen de les obtenir est via l’agriculture, mais parfois vous pouvez en obtenir une de plus en terminant une quête ou une récompense supplémentaire.

Northlander Prototype Farming

Pour obtenir l’un des matériaux de forge Northlander Prototype, pour certains, il n’y a que deux méthodes dans le jeu, mais pour d’autres, il y a plus d’options. La première consiste à acheter chaque prototype d’arme dans les boutiques de souvenirs de Mondstadt et Liyue, mais un seul est disponible. L’autre méthode consiste à cultiver les World Bosses chaque semaine et à espérer le meilleur.

Les prototypes Northlander sont extrêmement rares et de nombreux joueurs ont ouvertement exprimé leur discours selon lequel l’objet est un mythe, car le taux de chute est étonnamment bas. Les joueurs ont également dit que le taux de drop dépend de la difficulté, que si vous êtes dans les niveaux mondiaux inférieurs, les prototypes Northlander ne tomberont jamais.

Si vous voulez avoir les meilleures chances d’obtenir les prototypes sous forme de drop, vous avez besoin du plus haut niveau mondial pour faire du World Boss le plus haut niveau. N’importe lequel des trois boss mondiaux peut abandonner le prototype Northlander, Stormterror, Andrius et le dernier boss de la mise à jour 1.1 Tartaglia.

Bien sûr, vous pouvez acheter un prototype d’épée Northlander dans la boutique de souvenirs de Mondstadt, le prototype Northlander Bow, Claymore, Catalyst et Polearm dans la boutique de souvenirs de Liyue. Bien que vous ne puissiez en acheter qu’un de chaque, vous ne pouvez plus en acheter un autre après en avoir acheté un.

Prototype d’épée Northlander

Prototype d’arc Northlander

Prototype de Northlander Claymore

Prototype de catalyseur Northlander

Prototype de bras d’hast Northlander

Prototype d’épée / arc du Northlander

Si vous recherchez plus du prototype Northlander Bow and Sword, malheureusement, ces deux méthodes ci-dessus sont les seules à en obtenir une pour le moment. Vous devez passer chaque semaine à combattre le World Boss au plus haut niveau possible, et j’espère que vous pourrez obtenir la baisse.

Prototype de catalyseur Northlander

Si vous recherchez un prototype de Northlander Catalyst, il existe un moyen d’en obtenir un autre en récompense pour avoir terminé le chapitre 4 du manuel de l’aventurier. Voici ce que vous devez remplir pour l’obtenir:

Visitez la Statue des Sept à Stormterror « s Lair

Améliorez les Statues des Sept de Mondstadt au Niv. 6

Améliorez 6 artefacts au Nv. 4

Récupérez 3 récompenses provenant de fleurs de richesse ou de fleurs de révélation

Terminez une expédition

Montez 3 personnages à la phase 1

Améliorez une arme au Nv. 20

Fabriquer quelque chose en utilisant l’alchimie

Traquer un mage Electro Cicin

Débloquez un sanctuaire des profondeurs

Prototype de Northlander Claymore

Pour obtenir un prototype Northlander Claymore, il y a une quête que vous pouvez compléter appelée Briser le sceau du cimetière d’épée, et en déverrouillant les Tri-Sceaux dans la zone autour du Gorges de Dadaupa. Vous pouvez ouvrir un coffre luxueux, et à l’intérieur se trouve un prototype Northlander Claymore.

Prototype de bras d’hast Northlander

Pour obtenir un prototype Northlander Polearm, vous pouvez en obtenir un comme récompense du Spiral Abyss Chamber Bounty, Floor 3, Chamber 3. Lorsque vous terminez les chambres Spiral Abyss pour la première fois, vous recevez ce qu’on appelle un Chambers Bounty, et un Northlander Polearm Prototype est une prime de chambre pour avoir terminé la chambre 3 à l’étage 3. N’oubliez pas que vous n’obtiendrez un prototype qu’une seule fois.

Malheureusement, en plus d’avoir le plus haut niveau mondial possible et d’espérer le meilleur, c’est le seul moyen d’en obtenir un. Cependant, cela pourrait changer dans Genshin Impact 1.2 car il y a trois nouvelles armes qui peuvent être fabriquées dans la région de Dragonspine, et chacune d’elles nécessite que vous ayez un matériau de forge Northlander Prototype. Vous trouverez plus d’informations et de recettes dans notre guide Genshin Impact 1.2.

Au fur et à mesure que ces nouvelles armes prennent des pièces de prototype, il est probable que vous puissiez éventuellement les acheter dans les magasins, ou elles pourraient augmenter le taux de drop. Cependant, les nouvelles armes prennent un nouveau matériau de minerai disponible uniquement sur Dragonspine, Starsilver. Plus d’informations à ce sujet seront données lorsque nous en saurons plus!

Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!