‘Genshin Impact’ n’est que le début: le jeu made in China vient à la conquête du monde

Je peux vous citer des auteurs japonais, des films coréens, des séries d’animation asiatiques ou des curiosités culturelles des pays de l’Est, mais je suis constamment surpris de ne pas pouvoir inclure Chine dans ce même sac. D’une certaine manière, celui qui est déjà le grand moteur économique du monde se révèle être aussi une grande inconnue qui coûte des horreurs que leurs produits culturels laissent leur empreinte en Occident.

Cependant, ce qu’il n’a pas réalisé à travers des livres, des films ou des séries télévisées, il le réalise avec des jeux vidéo. Chine a fermé 2020 devenant le leader de l’industrie générant plus de 33 000 millions d’euros de chiffre d’affaires. Un chiffre qui, compte tenu de ce qui est à venir, pourrait croître beaucoup plus dans les années à venir.

L’industrie culturelle chinoise en Occident

Contrairement à d’autres pays asiatiques comme le Japon et ses films, livres ou séries télévisées, les produits culturels chinois ont de gros problèmes pour trouver une place à l’autre bout du globe. C’est un choc des cultures cela va dans les deux sens et, pour qu’un produit occidental atteigne l’immense marché du pays, on voit combien de grandes concessions et modifications sont apportées pour pouvoir surmonter les procédures – et la censure – de sa commercialisation.

Parfois, même avec des multinationales s’inclinant pour satisfaire le gouvernement, ou avec des films adaptant leur intrigue avec le même objectif – la Chine comme lieu de salut dans la catastrophe naturelle de « 2012 » ou Tiangong devenant la clé de la survie dans « Gravity » -.

Pas même des expériences et des collaborations comme la récente Mulan, Disney, ont réussi à gagner la faveur des deux marchés. De Chine, ils se sont plaints des incongruités historiques, ce qui en a fait un trébuchement retentissant au box-office. De l’Ouest, la disparition du dragon Mushu pour satisfaire les traditions chinoises n’était qu’une des nombreuses critiques que le film a suscitées.

Pourtant, dans deux cultures condamnées à se comprendre, il cuisine depuis des années une redoute que, cette fois, il semble réussir à franchir les frontières que d’autres produits culturels n’ont pas réussi à déchirer.

Le jeu vidéo « fabriqué en Chine« Ce n’est plus seulement quelque chose de commun en Occident basé sur des petits jeux gratuits, c’est un marché en croissance constante qui ose déjà Lead listes des meilleurs de l’année et apparaître parmi les triples A les plus attendus.

Le succès surprenant de ‘Genshin Impact’

Converti par Apple et Google comme le meilleur jeu de l’année, les chiffres de ‘Genshin Impact’ de la société chinoise MyHoYo ils sont devenus l’un des principaux centres d’attention au cours de la seconde moitié de l’année. Uniquement sur le marché du mobile, où il a atterri aux côtés des versions PS4 et PC fin septembre dernier, il a généré une moyenne de cinq millions d’euros par jour.

Nombre de vraie folie pour un jeu qui a commencé son voyage basé sur des mèmes se moquant de sa ressemblance alarmante avec « The Legend of Zelda: Breath of the Wild », et déclenchant des alarmes par l’adoption de la stratégie gacha – l’équivalent oriental de la boîtes à butin – comme modèle de monétisation.

Rien de capable d’arrêter ça, de la 22 millions de joueurs qui pré-enregistrés avant le lancement du jeu, 5,3 millions de joueurs pré-enregistrés de l’extérieur de la Chine. À ce jour, plus de cinq millions d’utilisateurs ont joué «Genshin Impact» de votre PS4 et, de tous, le marché asiatique ne représente que 18%.

Comment un jeu chinois a-t-il réussi à trouver sa place dans une industrie de lancement sursaturée? On pourrait dire que cela a été l’un de ces cas où les étoiles se sont alignées, mais en réalité, cela a été une décision extrêmement bien pensée de la part d’une entreprise avec une énorme expérience.

Au-delà de l’attractivité de un jeu gratuit à la ‘Zelda’ – bien que visuellement seulement – dans une année où le confinement a suscité l’intérêt pour ce type de loisir, et un investissement généreux dans le marketing, la structure et les possibilités du jeu sont une leçon de design et de fidélité en ces temps.

Nous sommes face à un titre visuellement attrayant, avec un style de scènes et de personnages reconnaissables basés sur des animes japonais et avec une porte d’entrée très accessible grâce non seulement à sa gratuité mais aussi aux rampes de lancement.

Avec l’option coopérative, sans violence explicite et avec un système de jeu qui, basé sur des prix hebdomadaires et une histoire qui révèle peu à peu de nouveaux domaines et personnages, fait de la peur de rater quelque chose son grand allié, «Genshin Impact» était le terreau idéal pour devenir un étoile de contraction.

Tencent continue de croître

Au début de 2019, on parlait de Tencent dans cette maison en tant que géant chinois inconnu destiné à dominer l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui, à peine deux ans plus tard, elle n’est ni inconnue ni destinée à rien, elle est sur toutes les lèvres et l’industrie est déjà bien prise par les cornes.

Le marché chinois des jeux mobiles partage les premières positions en termes de bénéfices avec NetEase, une autre des grandes entreprises qui cherche à s’implanter dans ces régions avec des investissements tels que Quantic Dream («Detroit: Become Human»). Mais ses fils vont bien plus loin.

Tencent détient des parts minoritaires dans Activision ou Ubisoft et domine des entreprises telles que Epic Games (‘Fortnite’, Unreal Engine), Supercell (‘Clash Royale’), Riot Games (‘League of Legends’), Digital Extremes (‘Warframe’) ) ou Bluehole (‘PUBG’).

Ses griffes, d’une manière ou d’une autre, atteignent également Splash Damage, Platinum Games, Yager, Frontier, Paradox ou encore Discord, l’application de messagerie préférée des joueurs. En fait, bien que n’étant pas une société exclusivement axée sur les jeux vidéo, l’investissement de Tencent s’est élevé à plus de 30 millions en 2020 et il prévoit de continuer à croître jusqu’à ce que la moitié de ses joueurs soient occidentaux.

Mais il ne s’agit pas seulement d’investir là où il y a des possibilités, mais de rechercher des alliances pour, précisément, faciliter l’entrée de produits étrangers sur le marché chinois. Comme nous l’avons relaté quelques lignes ci-dessus avec les films, les jeux vidéo occidentaux ou l’industrie japonaise s’appuient également sur Tencent pour ouvrir un fossé entre la réglementation et la censure.

L’exemple le plus récent est votre accord avec Nintendo pour la distribution Switch sur ledit marché. Selon les données de Niko Partners, Tencent Holdings aurait vendu plus de 1,3 million de commutateurs Nintendo au cours de l’année dernière. Doublez le montant obtenu en ajoutant les ventes de PS4 et Xbox One sur le même marché et la même période.

Entre certaines actions et d’autres Tencent Il vient de devenir en 2019 la société de jeux vidéo qui a généré le plus de bénéfices au monde. Une somme nettement plus importante que celle réalisée par Sony au cours de la même période et encore plus grand que Microsoft et Nintendo réunis. Il n’est pas difficile d’imaginer des résultats 2020 qui élargissent encore plus cette différence.

Les jeux fabriqués en Chine qui viennent

Mais pas seulement de «Genshin Impact» et Tencent Le marché chinois vit en dehors de ses frontières, bien que ce dernier entretienne une relation étroite avec toutes les grandes choses qui restent à venir. Il y a plusieurs versions et projets qui prévoient de répéter l’exploit MiHoYo dans les années à venir.

«Mythe noir: Wu Kong»

Sorti de nulle part, «Black Myth: Wu Kong» est devenu l’une des grandes sensations de l’été dernier en livrant une bande-annonce très prometteuse. Une aventure RPG d’action ‘Dark Souls’ créée par d’anciens membres de Tencent qui devrait frapper PC et d’autres plates-formes pour les années à venir.

‘Pokémon Unite’

Le succès qui accompagne cette collaboration entre Tencent et Nintendo promet d’être formidable. ‘Pokémon Unite’ est un mélange de deux des titans les plus rentables de l’industrie qui ajoute le genre MOBA de ‘League of Legends’ et le charisme des personnages de «Pokémon». Il atterrira sur Switch, iOS et Android à un moment encore à confirmer.

«SYN»

Un autre projet de Tencent, cette fois un Monde ouvert FPS que beaucoup n’ont pas tardé à se rapporter à «Cyberpunk 2077» en raison de ses similitudes. Le grand atout de l’idée est qu’elle est étroitement liée à Epic, qui aide à façonner «SYN» pour tirer pleinement parti de l’Unreal Engine.

Les jeux Riot Forge

La branche de développement ultérieur des créateurs de ‘League of Legends’ ont des studios du monde entier qui travaillent pour eux, mais n’oublions pas que l’argent est chinois et que les coffres qui finiront par être remplis de projets comme ‘Ruined King’, Project L ou un futur MMO inspiré de la franchise Riot, sont ceux de Tencent .