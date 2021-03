Genshin Impact montre Rosaria dans une bande-annonce passionnante

Nouvelle démo de personnage – « Rosaria: pas d’heures supplémentaires, jamais » | Impact Genshin

« Je termine mon travail avec le plus grand professionnalisme et les plus grands efforts … mais quand mon quart de travail est terminé, c’est fini – juste à temps pour déguster un verre de vin pour le petit-déjeuner. » Https://t.co/PW4NqzTmUJ#GenshinImpact #Rosaria

– Paimon (@GenshinImpact)

30 mars 2021