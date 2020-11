Genshin Impact: le temps et le vent

Il y a des tonnes de quêtes cachées à trouver au pays de Teyvat dans Genshin Impact. Beaucoup d’entre eux seront trouvés au hasard, comme si vous explorez un endroit que vous n’avez pas trouvé auparavant, vous serez tenté de regarder sous tous les coins et recoins!

Découvrez le secret de l’île inhabitée

La quête du monde caché du temps et du vent peut être trouvée en découvrant l’île secrète inhabitée à l’est de la vallée de Starfell. Sur cette île, vous trouverez un cahier caché qui commencera cette quête du monde.

En gros, pour se rendre sur cette île secrète, vous devez geler l’eau pour vous frayer un chemin vers l’île. Pour ce faire, vous avez besoin d’au moins 2 utilisateurs Cryo jouant en tant que Kaeya et d’un utilisateur jouant en tant que Voyageur en utilisant l’élément Anemo. Utilisez la capacité de compétence du Voyageur pendant qu’un joueur Kaeya utilise sa capacité de compétence; l’utilisation de ces deux compétences en conjonction rendra la capacité du Kaeya à voyager plus loin, ce qui signifie qu’une plus grande partie de l’eau est gelée. Continuez à faire cela jusqu’à ce que vous puissiez voir une île et dirigez-vous vers elle. Vous pouvez le faire avec un Cryo et un Anemo, mais avec plus de personnes, cela prendra moins de temps!

Une fois sur l’île, dirigez-vous vers le côté sud où un garde des ruines est inactif sur la plage, bien que ce soit au niveau 37, alors soyez prudent si vous êtes de niveau inférieur. Cherchez une pelle à proximité d’un rocher géant avec des rochers plus petits à côté. Déplacez ces roches comme bon vous semble, et vous trouverez un cahier déchiqueté en dessous.En interagissant avec ce cahier, vous déclencherez la quête du monde du temps et du vent.

Après avoir lu le livre, vous constaterez que le cadran solaire sur l’île n’est actif qu’à certaines heures de la journée. Changez l’heure à 2 heures du matin. Pour ce faire, allez dans le menu des options et utilisez la fonction de saut de temps, puis entrez dans la vue élémentaire. Vous remarquerez trois groupes de vent qui se dispersent; vous devez trouver ces amas de vent et les détruire.

Chaque groupe se dirige dans une direction différente, une au sud-ouest sur une plage, une à l’est sur une plage et une au sommet du plus haut pilier de l’île. N’oubliez pas que si l’heure dépasse 5 heures du matin, le vent disparaîtra, gardez un œil sur l’heure et ramenez l’heure juste après 2 heures du matin pour être en sécurité.

Une fois trouvé, utilisez une compétence Anémo sur eux, détruisez-le. Revenez ensuite au centre des ruines et utilisez à nouveau une compétence Anémo, et un œil de la tempête de niveau 37 apparaîtra. Réduisez sa santé mais à environ 20% de la vie restante, il s’envolera et vous devez le chasser. Utilisez les cercles de vent pour vous donner un coup de pouce, et vous finirez par atterrir au sud du temple des mille vents.

L’Oeil de la tempête est maintenant au niveau 40 et il a amené des serviteurs pour vous aider à vous assassiner. Utilisez des attaques basées sur l’électro, et cela devrait tomber assez rapidement. Parlez à un PNJ nommé Henry Morton à proximité et expliquez-lui ce qui s’est passé, et la quête sera terminée!

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!